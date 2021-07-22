  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkinliği belli oldu

BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkinliği belli oldu

BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkinliği belli oldu

İngiltere'de yapılan bir araştırma Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu ortaya çıktı.

The New England Journal of Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, BioNTech aşısının (BNT162b2) birinci dozunun etkisi ve ikinci dozunun etkisi gözler önüne serildi. 

Yetkililer tek doz Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuk sağladığı fakat bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı. Araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı kaydedildi. 

Bu oranın düşük olduğu ve insanların mutlaka iki doz aşı olması gerektiğini açıklayan yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, yetkililer, “Tek doz Pfizer/BioNTech aşısı Covid-19’un Delta varyantına karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Fakat ikinci dozdan sonra semptom gösteren Delta varyantı karşısında koruma sağlanıyor” açıklamasını yaptı. Yapılan araştırmada ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtildi.

Sözcü

Etiketler aşı delta biontech
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AFAD duyurdu: Son 1 saatte 47 adet deprem
Skandal görüntüler: Yasağa rağmen nargile içip, çamur banyosu yaptılar
1.5 yıl aradan sonra yine sahnedeler: İşte sanatçıların istedikleri konser ücretleri
Dehşet görüntüler: Doğu Karadeniz yine sele teslim
İzmir'de peş peşe depremler
Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden yeni görüntüler
Banu Alkan yıllar sonra Atilla Saral ile bir araya geldi
Dikkat! Meteoroloji'den 'sarı ve 'turuncu' uyarı: İşte bölge bölge hava durumu
YHT'de seferlere bayram düzenlemesi
Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda mayolu poz