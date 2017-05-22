Dünyada bir ilk ! Kulak yapıldı...

Gaziantep'te doğuştan kulakları olmayan 22 yaşındaki Ümit Gül'e annesi Ayşe'den alınan kaburga kemikleriyle kulak yapıldı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, yapılan ameliyatın dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Gaziantep Gazikent Mahallesi'nde yaşayan İsmet ve Ayşe Gül çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü olan Ümit Gül, her iki kulağı olmadan dünyaya geldi. Kulakları olmadığı için arkadaş edinemeyen ve nişanlısı tarafından terk edilen Gül, estetik doktorlarına başvurdu. Doktorlar, kulak yapımı için Gül'ün kıkırdak dokudan oluşan kaburga kemiklerinin kullanılması gerektiğini söyledi. Gül, küçük yaşlardan itibaren 11 defa ameliyat oldu ve kulak yapımında kullanılabilen kaburga kemiklerini aldırdı. Ameliyatların kötü geçmesi nedeniyle genç adama yapılan kulaklar uyumsuz oldu ve yeni kulak yapacak kaburga kemiği de kalmadı.

Başarısız ameliyatların ardından Gül ailesi, Prof. Dr. Mehmet Mutaf'a başvurarak yardım istedi. Ümit Gül'ün annesi Ayşe Gül oğluna kulak yapımı için kendisinden kıkırdak doku alabileceklerini söyledi. Bunun üzerine çalışma yapan Prof. Dr. Mutaf, önce anne Gül'den aldığı kaburga kemiklerini Ümit Gül'ün göğüs derisinin altına yerleştirerek vücudun kıkırdak dokuya verebileceği tepkiyi 1 yıl takip etti. Sonuçların iyi çıkması üzerine Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alınan Ümit Gül'e karın boşluğunda duran ve annesine ait kaburga kemiklerinden yapılan kulaklar yapıldı. Başarılı geçen ameliyatla Gül, kısa sürede sağlığına kavuştu.

DÜNYADA BİR İLK

Prof. Dr. Mehmet Mutaf, basın toplantısıyla dünyada ilk defa başkasından alınan kıkırdak dokuyla kulak yapma ameliyatının detaylarını paylaştı. Mutaf, Ümit Gül'e yapılan kulakların dünya tıp literatüründe ilk olduğunu ifade ederek şunları söyledi:"Ümit'in doğuştan iki kulağı da yoktu kulak yapımı için daha önce 11 defa başka hastanelerde ameliyat olmuştu. Bu ameliyatlarda kulak yapımı için Ümit'in kıkırdak dokuları kullanılmış ve maalesef başarısız olunmuştu. Bize geldiklerinde Ümit'te kulak yapımı için kullanacağımız kıkırdak doku bulamadık. Daha sonrasında annesi Ayşe hanım, 'benden alın' dedi. Bizde bunu düşündük ve uyguladık. Anneden alınan kıkırdak dokuyu 1 yıl Ümit'in göğüs dersinin altında beklettik. Daha sonra herhangi yanlış bir şey olmayınca operasyonu yaptık. Bu ameliyat başkasından alınan kıkırdak doku kullanılarak kulak yapılan ilk operasyon oldu. Bütün operasyonları Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptık gururluyuz. Bu operasyon bundan sonraki vakalar için yol gösterici olacaktır."

Anne Ayşe Gül ise, operasyonu gerçekleştiren Mutaf ve ekibine ederken şunları dedi:"Oğlum iki kulağı olmadan dünyaya geldi. Uzun yıllar çok çile çektik, çok üzüldük. Ümit psikolojik olarak çok yıprandı, okulunu bu nedenle bıraktı. Liseden sonra okumadı. Oğlum nişanlandı fakat kulağı olmadığı için nişanlısı tarafından terk edildi. Bu sebeple psikolojisi bozuldu ve intihara kalkıştı. Ankara'da büyük bir üniversitede defalarca ameliyat edildi ama maalesef kulağa benzer bir yapı oluşturulamadı. Üstelik kaburgaları kullanıla kullanıla tüketilmişti. Bu nedenle nereye gitsek suni, takma kulak protezinden başka çözüm kalmadı, çaresi yok dediler. Prof. Dr. Mehmet Mutaf hocaya durumumuz bu şekildeyken başvurduk. Hocam da sağ olsun hiç bir ücret almadan operasyonu yaptı. Şu anda normali gibi bir kulağı var oğlumun."

Kulaklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Ümit Gül de, yaşadığı sıkıntılardan kurtulduğunu ifade ederek, "Daha önceleri çok ameliyat oldum fakat her defasında başarısız oldu. Sonra Mehmet hocama geldik. O sağ olsun incelemeden sonra beni ameliyat etti. Benim kaburga kemiğim kalmadığı için annem bana doku verdi. Şimdi kulaklarım var. Saçlarımı uzatmak zorunda değilim. Hocama ve anneme çok teşekkür ederim" diye konuştu.