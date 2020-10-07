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  3. 07 Ekim 2020 19:01

Enfeksiyon hastalıkları doktoru, yoğun bakımlardaki gerçeği anlattı

Erzurum Şehir Hastanesinde enfeksiyon servisinde görev yapan Dr. Ferhan Kergeti koronavirüs nedeniyle yoğun bakımların hiç boş kalmadığını söyleyerek vatandaşları uyardı.

Enfeksiyon hastalıkları doktoru, yoğun bakımlardaki gerçeği anlattı
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Erzurum Şehir Hastanesinde enfeksiyon servisinde görev yapan Dr. Ferhan Kerget, korona virüs nedeniyle yoğun bakım servislerinin boş kalmadığını ve iyileşen hastaların yerine yeni hastaların geldiğini duyurdu.

Korona virüs salgını Türkiye’de ve dünyada insanların hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ederken, Türkiye’de yoğun bakımda yatan hastaların artmaması için doktorlar da ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor.

Pandemi hastanesine dönüştürülen Erzurum Şehir Hastanesinde enfeksiyon servisinde görev yapan Dr. Ferhan Kerget, yoğun bakımlar ile ilgili acı bir gerçeği kamuoyuna duyurdu.

“GENÇ HASTALAR DA VAR”

Kerget, "Hastalığı ağır geçiren genç hastalarımız da var. Gençlerden yoğun bakımdan takip ettiğimiz 28, 30 ve 40'lı yaşlardan hastalar var. Yoğun tempo yaşıyoruz. Sürekli servisler doluyor, taburcu olanların yerine yeni hastalar geliyor. Hastanede 30 enfeksiyon servisi, her servisin de 28 yatak kapasitesi var. Tüm hastane olarak pandemiye karşı mücadele veriyoruz” dedi. 

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