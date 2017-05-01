İlk KKKA aşısını Türkiye üretecek

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısı çalışmalarına ilişkin, "Erciyes Üniversitesi ile 7-8 senedir birlikte yürüttüğümüz KKKA aşısı çalışmamız devam ediyor. Bu, dünyada bir ilktir. Bilim heyeti ile geçtiğimiz günlerde konuştum, çok umutlular. Aşı çalışmalarında sona oldukça yaklaştık. Bu aynı zamanda virüs aşılarının üretiminde bir ilk olacak. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde orijinal bir virüs aşısı üretmiş olacağız." dedi.

Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Çorum'da bir kişinin KKKA'dan hayatını kaybettiğini hatırlatması üzerine Akdağ, bu mevsimin, KKKA'nın yoğun görüldüğü bir mevsim olduğunu söyledi.

Özellikle kırsalda, hayvancılık yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşların kenelerle temas etmemek için dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Akdağ, şöyle konuştu:

"Kırsalda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu alanlarda bir müddet bulunan insanlar akşamları vücutlarında bir kenenin bulunup bulunmadığına bakmalılar. Bu çok zor bir iş değil. Vücuda bir kene yapışmışsa bunu önemsemek gerekir. Erken dönemde doktorla muhatap olmak gerekiyor. Biz bu bölgelerde koruyucu önlemleri gerçekleştiriyoruz. Çok sevindirici bir haber de şu. Erciyes Üniversitesi ile 7-8 senedir birlikte yürüttüğümüz KKKA aşısı çalışmamız devam ediyor. Bu, dünyada bir ilktir. Bilim heyeti ile geçtiğimiz günlerde konuştum, çok umutlular. Aşı çalışmalarında sona oldukça yaklaştık. Bu aynı zamanda virüs aşılarının üretiminde bir ilk olacak. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde orijinal bir virüs aşısı üretmiş olacağız."

Engelli raporlarıyla ilgili çalışma

Bakan Akdağ, bir basın mensubunun, "Engelli ailelerinin, çocuklarının iyileşme durumu olmasa da raporlarını iki yılda bir yenileme zorunluluğu nedeniyle özel eğitim ve ilaç temininde yaşadıkları sıkıntıya ilişkin bir düzenleme yapılacak mı?” şeklindeki sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Biz engelliler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir hükümetiz. Sağlık Bakanlığı olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Raporlarla ilgili olarak engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin işlerini kolaylaştırmak için bakanlarımızla bir araya geldik. Hem raporların tanzim edilmesi hem de raporların ortak kullanılması için ortak bir çalışma yürütüyoruz. Zannediyorum bir ay içerisinde bu çalışmayı sonlandırabiliriz. Sonlandırınca, bu işleri biraz daha sadeleştireceğiz."

"Sağlıkta dönüşümün ikinci fazına başlıyoruz"

Bakan Akdağ, toplantıda aile sağlığı, çevre sağlığı, sağlıklı yaşam merkezileri, deniz suyu ve topyekun halk sağlığı ile ilgili konuları değerlendireceklerini söyledi.

Saha koordinatörlerinin günlük rutin kağıt işlerinden bağımsız, tamamen sahada çalıştığını dile getiren Akdağ, şöyle devam etti:

"İl Müdürlüğümüz ile birlikte çalışıp bugün olduğu gibi bize bir rapor hazırlıyorlar. Biz de yöneticilerimizle birlikte tartışıp sorunlara çözüm arıyoruz. Sağlıkta dönüşüm programına başladığımız ilk yıllardan itibaren bu bizim usulümüz. Biliyoruz ki Ankara’dan bakarak işlerini düzeltemezsiniz, sahada çalışmalısınız. Sağlıktaki başarının altında yatan en önemli nedenlerden birisi budur. Sağlıkta dönüşümün ikinci fazına başlıyoruz. 6 aydır yaptığımız çalışmaların sonuna yaklaştık. Çalışmaların sonucunu Sayın Başbakanımıza, Bakanlar Kurulumuza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Daha sonra da yeni dönemin stratejisi ve eylem planlarıyla yola devam edeceğiz."

Aile Sağlığı Merkezleri

Akdağ, bugün itibarıyla halk sağlığı ile ilgili birinci basamak hizmetleriyle, aile sağlığı merkezleri ile ilgili değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

Sağlıklı yaşam merkezleri inşa edeceklerini aktaran Akdağ, "Aile hekimleriyle birlikte çalışacak, içlerinde röntgen ve laboratuvar imkanlarının biraz daha geliştiği, ultrason imkanının olduğu, fizyoterapistlerin, diyetisyenlerin, psikologların bulunduğu, kronik hastalıkların takip edileceği, özel yetiştirilmiş hemşirelerin yer aldığı bir sistem geliştiriyoruz. 100 bin nüfusa, İstanbul'da ise 150 bin nüfusa denk düşecek şekilde bir Sağlıklı Yaşam Merkezi inşa edeceğiz. Yerleri ile ilgili ihtiyaçlarımız var. İstanbul'da yeni bir hizmet alanı bulmak kolay değil." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın üye olmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz"

Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti'ye üyeliği ve olağanüstü kongre sonrasında parti yönetimi ve kabinedeki olası değişikliklerin sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın partimize yeniden üye olmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Partimizin kurucu lideri olarak onu başımızda görmek bizim için büyük bir şeref. Parti yönetimi ya da kabine ile ilgili değişiklikler yapılıp yapılmayacağı konusu doğrudan bizim alanımız değil. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın birlikte mütalaa edip karar vereceği bir konu. Nihayetinde Bakanlar Kurulunun oluşturulması Başbakanının teklifi ve Cumhurbaşkanımızın onayı ile gerçekleşiyor. Bizim için bütün mesele memlekete hayırlı bir biçimde hizmet etmektir. AK Parti çatısı altında 15 sene buna koşturuyoruz ve bundan dolayı da çok mutluyuz."

Açıklamanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, müsteşar yardımcıları ile ilgili birimlerin yöneticileri katıldı.