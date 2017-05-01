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  1. 01 Mayıs 2017 21:15

İlk KKKA aşısını Türkiye üretecek

Sağlık Bakanı Akdağ, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısını ilk Türkiye'nin üreteceğini açıkladı.

İlk KKKA aşısını Türkiye üretecek
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi  (KKKA) aşısı çalışmalarına ilişkin, "Erciyes Üniversitesi ile 7-8 senedir  birlikte yürüttüğümüz KKKA aşısı çalışmamız devam ediyor. Bu, dünyada bir ilktir.  Bilim heyeti ile geçtiğimiz günlerde konuştum, çok umutlular. Aşı çalışmalarında  sona oldukça yaklaştık. Bu aynı zamanda virüs aşılarının üretiminde bir ilk  olacak. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde orijinal bir virüs aşısı üretmiş  olacağız." dedi.

Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde İl Değerlendirme Kurulu  Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Çorum'da bir kişinin KKKA'dan hayatını kaybettiğini  hatırlatması üzerine Akdağ, bu mevsimin, KKKA'nın yoğun görüldüğü bir mevsim  olduğunu söyledi.

Özellikle kırsalda, hayvancılık yapılan bölgelerde yaşayan  vatandaşların kenelerle temas etmemek için dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan  Akdağ, şöyle konuştu:

"Kırsalda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu alanlarda bir  müddet bulunan insanlar akşamları vücutlarında bir kenenin bulunup bulunmadığına  bakmalılar. Bu çok zor bir iş değil. Vücuda bir kene yapışmışsa bunu önemsemek  gerekir. Erken dönemde doktorla muhatap olmak gerekiyor. Biz bu bölgelerde  koruyucu önlemleri gerçekleştiriyoruz. Çok sevindirici bir haber de şu. Erciyes  Üniversitesi ile 7-8 senedir birlikte yürüttüğümüz KKKA aşısı çalışmamız devam  ediyor. Bu, dünyada bir ilktir. Bilim heyeti ile geçtiğimiz günlerde konuştum,  çok umutlular. Aşı çalışmalarında sona oldukça yaklaştık. Bu aynı zamanda virüs  aşılarının üretiminde bir ilk olacak. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde orijinal  bir virüs aşısı üretmiş olacağız."

Engelli raporlarıyla ilgili çalışma

Bakan Akdağ, bir basın mensubunun, "Engelli ailelerinin, çocuklarının  iyileşme durumu olmasa da raporlarını iki yılda bir yenileme zorunluluğu  nedeniyle özel eğitim ve ilaç temininde yaşadıkları sıkıntıya ilişkin bir  düzenleme yapılacak mı?” şeklindeki sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Biz engelliler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir  hükümetiz. Sağlık Bakanlığı olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak bizim en  önemli görevlerimizden birisidir. Raporlarla ilgili olarak engelli kardeşlerimiz  ve ailelerinin işlerini kolaylaştırmak için bakanlarımızla bir araya geldik. Hem  raporların tanzim edilmesi hem de raporların ortak kullanılması için ortak bir  çalışma yürütüyoruz. Zannediyorum bir ay içerisinde bu çalışmayı  sonlandırabiliriz. Sonlandırınca, bu işleri biraz daha sadeleştireceğiz."

"Sağlıkta dönüşümün ikinci fazına başlıyoruz"

Bakan Akdağ, toplantıda aile sağlığı, çevre sağlığı, sağlıklı yaşam  merkezileri, deniz suyu ve topyekun halk sağlığı ile ilgili konuları  değerlendireceklerini söyledi.

Saha koordinatörlerinin günlük rutin kağıt işlerinden bağımsız,  tamamen sahada çalıştığını dile getiren Akdağ, şöyle devam etti:

"İl Müdürlüğümüz ile birlikte çalışıp bugün olduğu gibi bize bir rapor  hazırlıyorlar. Biz de yöneticilerimizle birlikte tartışıp sorunlara çözüm  arıyoruz. Sağlıkta dönüşüm programına başladığımız ilk yıllardan itibaren bu  bizim usulümüz. Biliyoruz ki Ankara’dan bakarak işlerini düzeltemezsiniz, sahada  çalışmalısınız. Sağlıktaki başarının altında yatan en önemli nedenlerden birisi  budur. Sağlıkta dönüşümün ikinci fazına başlıyoruz. 6 aydır yaptığımız  çalışmaların sonuna yaklaştık. Çalışmaların sonucunu Sayın Başbakanımıza,  Bakanlar Kurulumuza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Daha sonra da yeni  dönemin stratejisi ve eylem planlarıyla yola devam edeceğiz."

Aile Sağlığı Merkezleri

Akdağ, bugün itibarıyla halk sağlığı ile ilgili birinci basamak  hizmetleriyle, aile sağlığı merkezleri ile ilgili değerlendirmeler yapacaklarını  söyledi.

Sağlıklı yaşam merkezleri inşa edeceklerini aktaran Akdağ, "Aile  hekimleriyle birlikte çalışacak, içlerinde röntgen ve laboratuvar imkanlarının  biraz daha geliştiği, ultrason imkanının olduğu, fizyoterapistlerin,  diyetisyenlerin, psikologların bulunduğu, kronik hastalıkların takip edileceği,  özel yetiştirilmiş hemşirelerin yer aldığı bir sistem geliştiriyoruz. 100 bin  nüfusa, İstanbul'da ise 150 bin nüfusa denk düşecek şekilde bir Sağlıklı Yaşam  Merkezi inşa edeceğiz. Yerleri ile ilgili ihtiyaçlarımız var. İstanbul'da yeni  bir hizmet alanı bulmak kolay değil." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın üye olmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz"

Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti'ye üyeliği ve  olağanüstü kongre sonrasında parti yönetimi ve kabinedeki olası değişikliklerin  sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın partimize yeniden üye olmasını büyük bir  heyecanla bekliyoruz. Partimizin kurucu lideri olarak onu başımızda görmek bizim  için büyük bir şeref. Parti yönetimi ya da kabine ile ilgili değişiklikler  yapılıp yapılmayacağı konusu doğrudan bizim alanımız değil. Bu konu Sayın  Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın birlikte mütalaa edip karar vereceği bir  konu. Nihayetinde Bakanlar Kurulunun oluşturulması Başbakanının teklifi ve  Cumhurbaşkanımızın onayı ile gerçekleşiyor. Bizim için bütün mesele memlekete  hayırlı bir biçimde hizmet etmektir. AK Parti çatısı altında 15 sene buna  koşturuyoruz ve bundan dolayı da çok mutluyuz."

Açıklamanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Sağlık  Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, müsteşar  yardımcıları ile ilgili birimlerin yöneticileri katıldı.

AA

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