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  4. 08 Ocak 2020 11:16

Kemoterapi ilacı üreticilerine ceza yağdı

Kanser hastaları için ilaç hazırlayan beş şirkete katıldıklaır ihalelerde 'danışıklı hareket ettikleri' gerekçesiyle para cezası verildi.

Kemoterapi ilacı üreticilerine ceza yağdı
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Rekabet Kurulu kemoterapi ilaçları hazırlayan ve ihalelere giren 6 şirket hakkında soruşturma yürüttü. Katıldıkları ihalelerde ortak hareket yürüttükleri gerekçesiyle incelemeye alınan 6 şirketin savunması istendi ve belgeler incelendi. İnceleme sonucunda 5 şirkete 2018 yılı ciroları baz alınarak para cezası verildi. İnvotek Sağlık Teknolojileri Tic. Ltd. Şirketi’nin ise mevzuata uygun hareket ettiği belirlendi.

Samsun Merkezli Korulu Grup Sağlık Hizmetleri İnş. Taah. Mak. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., İzmir Merkezli Meditera İthalat ve İhracat A.Ş., Ankara merkezli Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş., İzmir Merkezli Onkofar Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile Ankara merkezli Santek Sağlık Turizm Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nın yürütülen soruşturma sonucunda 2018 yılı ciroları baz alınarak para cezası ödemesine karar verildi. Beş şirket yıllık cirolarının binde 25’i oranında ceza ödeyecek.

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