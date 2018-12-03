Karın Ağrısı Nedenleri

Karın ağrısına yol açan durumun ciddiyeti, karın ağrısının şiddetine ve karın bölgesindeki yerine bağlı olarak belirlenebilmektedir.

Karın ağrısına neden olabilecek tıbbi olan ve olmayan bazı durumlar şöyle sıralanabilmektedir: Gastroenterit

Gastroenterit ya da halk arasındaki ismiyle mide gribi, özellikle yemek yedikten sonra ortaya çıkan yoğun karın ağrısına yol açabilmektedir. Karın ağrısına ek olarak mide bulantısı, kusma, karın krampları, gaz, şişlik ve ishal de sık görülen belirtileri arasında yer almaktadır.

Bakteriler ve virüslerin neden olduğu gastroenterit, birkaç gün içinde düzelmektedir. Daha fazla devam eden belirtiler, sindirim sisteminde meydana gelen başka enfeksiyonal bir durumun habercisi olabilmektedir.

Gaz

İnce bağırsakta yer alan bakteriler, sindirimi zor olan gıdaları parçalamaya çalıştığında, bu durum gazın oluşmasına neden olmaktadır. Artan gaz, karın bölgesinde baskı oluşturabildiği için karın ağrısı problemleri ortaya çıkmaktadır.

İrritabl Bağırsak Sendromu

İrritabl bağırsak sendromu bulunan bazı kişiler, bazı gıdaları sindirme konusunda problemler yaşayabilmektedir. Bu durumda, karın ağrısı sıklıkla ortaya çıkan bir belirti olarak tanımlanmaktadır. Beraberinde, gaz, mide bulantısı, kramplar ve şişlik de görülebilmektedir.

Asit Reflüsü

Mide içeriğinin, mideden yemek borusuna doğru yukarı çıkması durumu, asit reflüsü olarak tanımlanmaktadır. En sık görülen belirtileri arasında ise karın bölgesinde gelişen yanma hissi ve ağrı bulunmaktadır. Beraberinde, karın krampları da yaşanabilmektedir.

Kusma

Karın ağrısı, kusma problemlerinden sonra ortaya çıkan ve sık yaşanan bir durumdur. Bunun nedeni, kusma nedeniyle mide içeriğinin sindirim sistemini tahriş etmesidir. Diğer yandan, fiziksel olarak da, kusma eylemi, karın kaslarında meydana gelen ağrıların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Gastritis

Gastritis, mide astarının iltihaplanması ve şişmesi durumudur. Bu da karın bölgesinde şiddetli ağrılara yol açabilmektedir. Beraberinde sıklıkla, mide bulantısı, kusma, gaz ve şişkinlik de yaşanmaktadır.

Gıda İntoleransı

Daha önce de belirtildiği üzere, bağırsakta bulunan bakteriler bazı gıdaları sindirmek için zorlandığında gaz problemlerinin yaşanmasına yol açabilmektedir. Sindirilmeyen gıdaların miktarının fazla olması, karın bölgesindeki basıncı ve ağrıyı da artırmaktadır. Aynı zamanda, mide bulantısı, şişkinlik ve ishal de yaşanabilmektedir.

Kabızlık

Kabızlık, bağırsaklardan atılması gereken atıkların, bağırsaklardan atılamaması durumudur. Bu da, kolona baskı uygulamakta ve karın ağrısına neden olmaktadır.

Gastro Özofajial Reflü Hastalığı

Gastro özofajial reflü hastalığı, mide asidinin ya da mide içeriğinin yemek borusuna doğru geri dönmesini tanımlayan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu durum beraberinde mide ekşimesi, mide bulantısı ve karın ağrısına yol açabilmektedir.

Mide ve Peptik Ülserler

Mide ve peptikte (mide-onikiparmak barsağı) bulunan ülserler, şiddetli karın ağrılarına neden olabilmektedir. Tedavi edilmedikçe de, karında oluşan bu ağrılar daha da şiddetlenme eğilimindedir.

Crohn Hastalığı

Crohn hastalığı, sindirim sistemi kanalının iltihaplanması durumudur. Sindirim sistemine etki eden bu durum, karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilere yol açmaktadır.

Çölyak Hastalığı

Çölyak hastalığı bulunan kişi buğday ya da arpa gibi pek çok tahıla, içinde glüten bulunması nedeniyle, reaksiyon göstermektedir. Bu reaksiyonun sonucunda da, ince bağırsakta iltihaplanma meydana gelmektedir. Karın ağrısı, şişkinlik ve ishal de sık görülen belirtileri arasında yer almaktadır.

Karın Kaslarının Zorlanması

Karın (abdominal) bölgesinde bulunan kasların fazla ya da yanlış kullanımı da karın ağrılarına yol açabilmektedir. Günlük aktiviteler sırasında kullanılan bu kasların zorlanma ve yaralanma ihtimali de yüksektir. Ağır egzersizlerin bir sonucu olarak yaşanan karın ağrısı oldukça sık görülen bir durumdur.

Menstrüel Dönemler ve Çikolata Kistleri

Regl dönemlerinde pek çok kadın şiddetli karın ağrısı yaşamaktadır. Bu durumda sıklıkla, şişkinlik, gaz, karın krampları ya da kabızlık gibi belirtiler de görülmektedir.

Diğer yandan, endometriozis yani çikolata kisti geliştirmiş olan kadınlar da, kronik inflamasyon nedeniyle şiddetli karın ağrısı yaşayabilmektedir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonları bakteri kaynaklı enfeksiyonlardır ve idrar yoluyla mesaneyi etkilemektedir. Bu durumda, en sık görülen belirtileri arasında alt karın bölgesinde meydana gelen ağrı ve basınç bulunmaktadır.

Diğer Nedenler

Bazı durumlarda karın ağrısı daha ciddi olan tıbbi bir durumun sonucu olarak gelişebilmektedir. Acil tıbbi yardım alınmaması durumunda ise ölümcül boyutlara varması da söz konusu olabilmektedir.

Karın ağrısının daha nadir görülen ve diğerlerine oranlar daha ciddi bir durum olarak değerlendirilen nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

· Apandisit (rüptüre apendiks) veya yırtılmış olan herhangib abdominal bir organ

· Böbrek enfeksiyonu, böbrek hastalıkları veya böbrek taşı

· Hepatit (karaciğerin iltihabı)

· Safra kesesi taşları

· Gıda zehirlenmesi

· Paraziter enfeksiyonlar

· Abdominal organ enfeksiyonu veya enfarktüs (organın kan dolaşımı problemleri nedeniyle ölmesi)

· Atipik angina veya konjestif kalp yetmezliği gibi kardiyak problemler

· Herhangi bir organın kanseri (özellikle mide, pankreatik veya bağırsak kanseri)

· Hiatal herni (mide fıtığı)

· Organın fonksiyonlarını engelleyen kistler

Karın Ağrısı Nedir?

Karın ağrısı, kaburgaların altı ile pelvis arasında kalan alanda meydana gelen ağrıdır. Halk arasında karın ağrısı bazen mide ağrısı olarak da tanımlanabilmektedir. Bunun nedeni, karın bölgesinin mide, karaciğer, pankreas, küçük ve büyük bağırsak ve üreme organları gibi pek çok organı içermesidir.

Pek çok tıbbi ve ciddi olabilen durumlar sonucu ortaya çıkabilen karın ağrısı, genellikle ciddi nedenler sonucu gelişmemektedir ve ameliyat gibi tedaviler uygulanmadan da iyileştirilmektedir.

Hemen hemen herkesin muzdarip olabileceği karın ağrısı, genellikle bir süre devam etmekte ve sonra kendi kendine geçmektedir. Bu nedenle, pek çok zaman karın ağrısına neyin neden olduğu da bilinmemektedir. Sürekli olarak devam etmesi durumunda ise, nedeni daha belirgin bir hale gelebilmektedir.

Karın Ağrısı Tedavisi

Karın ağrısı nasıl geçer? Karın ağrısı çoğu zaman tıbbi bir problem değildir ve özel bir tedavi uygulanmasına ihtiyaç duyulmadan kendi kendine geçmektedir. Diğer yandan, nedeninin tespit edilmesi durumunda da, uygulanabilecek tedavi yöntemlerinden bazıları şunlar olabilmektedir:

· Antiasitler (mide asidini kontrol altına alan ilaçlar)

· Protonlar pompa inhibitörleri (mide asidinin uzun süreli olarak azaltılmasını sağlayan ilaçlar)

· Antibiyotikler (enfeksiyonal durumlar söz konusu olduğunda)

· Ameliyatlar (daha ciddi durumlarda)

Karın ağrısıyla birlikte, kanlı bağırsak hareketleri, kan kusma, nefes darlığı, hamilelik sırasında karın ağrısı gibi belirtiler ve durumlar söz konusu ise hemen tıbbi bir yardım alınmalıdır.

Israrcı ve devam eden karın ağrıları da altta yatan ciddi bir nedenin habercisi olabilmektedir.

Karın Ağrısı Ameliyatı

Karın ağrısı, apendiks veya safra kesesi enfeksiyonları, bağırsak tıkanıklığı, bağırsak ya da midenin yırtılması, bir organın delinmesi gibi ciddi durumlar sonucu oluşuyorsa, ameliyat gerekli olabilmektedir.

Karın Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Karın ağrısı için başvurulabilecek doktorlar, altta yatan nedene bağlı olarak değişebilmektedir. Başlangıç olarak aile hekimine başvurulabilmektedir. Sonrasın da ise bir gastroenterolog veya jinekolog ya da cerrahi bir uzman tedaviyi devam ettirebilmektedir.