Bununla birlikte, cilt enfeksiyonları, cilt hastalıkları ya da dolaylı yoldan cildi etkileyen pek çok sağlık sorunu kaşıntıya yol açabilmektedir.

Kaşıntı nedenleri daha ayrıntılı olarak şöyle açıklanabilmektedir:

Böcek Isırıkları

Sivrisinek, örümcek ve arı gibi sıklıkla yaşanan böcek ısırıkları cilt üzerinde kaşıntıya neden olabilmektedir. Böceğin ısırdığı bölge şişebilmekte ve iltihaplanabilmektedir. Tahriş olan cilt yüzeyinde kaşıntı ortaya çıkmaktadır. Örümcek ve arı sokmaları nispeten daha ciddi olabilmektedir. Özellikle, böcek sokmalarına karşı bir alerji söz konusu ise örümcek ve arı sokmaları için mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Uyuz, tahta kurusu ve pire ısırıkları cilt üzerinde oldukça şiddetli kaşıntılara neden olabilmektedir. Cilt üzerinde daha çok kasıklar, göbek altı, kolaltı gibi sıcak yerleri ısıran bu böcekler belirli ilaçlar ve şampuanlarla kontrol altına alınabilmektedir.

Cilt Mantarı

Kaşıntı problemi olan cilt alanları çevresine oranla daha kırmızı ya da kahverengi görünüyorsa, bu alanlar özellikle kasık, kolaltı ve ayaklar gibi karanlık ve nemli kalan bölgelerde ise muhtemelen bu durum mantar enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. Cilt mantarları oldukça şiddetli kaşıntıya neden olabilmektedir. Çoğu zamanda, bir bölgede gelişen mantar, kaşıntı sonucu cildin diğer alanlarına da yayılma fırsatı bulabilmektedir.

Cilt Alerjileri

Kontakt dermatit, cildin alerjik reaksiyon göstermesine yol açan bir maddeye temas etmesi sonucu gelişmekte olan bir cilt problemidir. En sık görülen alerjenler arasında ise şampuanlar, nikel gibi ağır metaller, sıvı deterjanlar, zehirli bitkiler bulunmaktadır. Alerjik reaksiyon gösteren cilt hassaslaşmakta ve kaşıntı meydana gelmektedir.

Egzama

Egzama ya da diğer adıyla atopik dermatit, özellikle çocuklarda meydana gelen bir cilt döküntüsüdür. Cilt bariyerinin güçsüz kaldığı zamanlarda gelişen bu durum, cilt üzerinde kuruma, tahriş, iltihap ve kaşıntıya neden olabilmektedir. Genellikle, zamanla gelişen egzama, cildi diğer enfeksiyonlara karşı da daha hassas bir hale getirebilmektedir.

Cilt Kuruluğu

Hemen hemen vücudun heryerinde ortaya çıkabilen kaşıntıya neden olan cilt kuruluğu, özellikle susuz kalma, nemlendirilmeyen alanlarda kalma ya da ısıtıcılarla sıcaklığın sağlandığı kapalı mekanlarda (kış mevsimlerinde) bulunma nedeniyle gelişmektedir.

Cilt kuruluğu sadece kendi başına kaşıntıya yol açmakla kalmamakta, aynı zamanda, kaşıntıya neden olabilecek pek çok cilt enfeksiyonlarına karşı cildi daha açık bir hale getirmektedir.

Kurdeşen

Ürtiker olarak da bilinen kurdeşen, cildin genellikle ilaçlara veya gıdalara karşı verdiği reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu durum, cilt üzerinde kızarık, şiş ve kaşıntılı döküntülerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Sedef Hastalığı

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normal ve sağlıklı olan yaşam döngüsünün dışına çıktığı bir bağışıklık sistemi bozukluğudur. Cilt üzerinde pul pul olan kabarcıkların ortaya çıkmasına yol açan bu durum, şiddetli kaşıntı ve ağrıya neden olmaktadır.

Bazı İlaçların Kullanımı

Cilt kaşıntısı pek çok ilacın bir yan etkisi olarak da gelişebilmektedir. İlaç kullanımı nedeniyle gelişen kaşıntı beraberinde döküntü ve egzamaya da yol açabilmektedir. Kaşıntıya neden olabilecek bazı ilaçlar arasında ağrı kesiciler, penisilin, antibiyotikler, bazı psikiyatrik ve anti-nöbet ilaçları bulunmaktadır.

Böbrek Hastalıkları

Her ne kadar, böbrek problemlerinin cildi etkilemeyeceği düşünülse de, özellikle kronik böbrek yetmezliği cilt üzerinde kaşıntıya neden olabilmektedir. Bu tür bir kaşıntı genellikle cildin geniş bir alanını etkilemekte ve özellikle geceleri daha da kötüleşmektedir.

Karaciğer Problemleri

Karaciğer vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olan bir organdır. Bu nedenle, karaciğer fonksiyonlarında meydana gelen herhangi bir bozukluk, toksinlerin birikmesine ve cilt üzerinde kaşıntının gelişmesine yol açabilmektedir. Bu tür bir kaşıntı hafif ya da şiddetli olabilmekte, belirli bir alanı ya da bütün bir vücudu etkileyebilmekte ve gelip gidebilmektedir.

Diyabet

Diyabet dolaylı yoldan cilt kaşıntılarına yol açabilmektedir. Diyabet hastası olan kişi kaşıntıyla sonuçlanacak olan pek çok cilt enfeksiyonuna karşı daha açık bir hale gelebilmektedir. Bu durumda, özellikle mantar enfeksiyonları görülebilmektedir.

Zona

Zona, suçiçeği hastalığının virüsü nedeniyle gelişmektedir. Çocuklukta suçiçeği geçirmiş olan kişinin ileri bir zamanda zona geçirme riski bulunmaktadır. Su kabarcıklarına yol açan bu durum, oldukça rahatsız edecek şekilde kaşıntılı olabilmektedir.

Stres

Bazı insanlar yüksek stres altında kaldıklarında, istemsiz olarak cilt kaşıntıları yaşayabilmektedir. Stres aynı zamanda, cildin kızarmasına da yol açan histamin maddesinin salınmasına da yol açmaktadır. Bu durumda, stresi azaltma yöntemlerini denemek daha faydalı olabilmektedir.

Hamilelik

Bazı kadınlar, hamilelik sırasında özellikle karın ve uyluk bölgesinde kaşıntı yaşayabilmektedir. Ayrıca, dermatit gibi kaşıntılı cilt koşullarının hamilelik sırasında kötüleşme olasılığı da daha fazla olabilmektedir.

Kaşıntı Nedir?

Kaşıntı oldukça rahatsız edici olabilen bir cilt problemidir. Pek çok neden sonucu ortaya çıkabilen bu durum, genellikle en basit şekilde cilt kuruluğunun bir sonucu olarak gelişmektedir. Özellikle, cilt yaşlandıkça daha fazla kuru olma eğiliminde olduğu için, kaşıntı da yaşlı yetişkinlerde daha çok yaşanmaktadır.

Nedenine bağlı olarak cilt kaşıntısı, cilt kızarıklığı, cilt döküntüsü, cilt tahrişi ya da cildin pul pul olması gibi diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkabilmektedir. Kaşıntının sık sık tekrarlanması ya da çok şiddetli olması, cilt kanamalarına ya da enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.

Kaşıntı Tedavisi

Kaşıntı nasıl geçer? Çoğu kaşıntı vakası ciddi değildir ve zaman içinde kendi kendine geçmektedir. Daha iyi hissetmek için aşağıda sıralanmış olan tavsiyeleri uygulayabilirsiniz:

· Soğuk kompres uygulamak

· Nemlendirici losyonları kullanmak

· Ilık su veya yulaf ezmesi banyoları yapmak

· Antihistaminik olan ilaçları kullanmak

· Kaşıntıyı tetikleyen kumaşlarda giysileri tercih etmemek

· Yüksek ısıya ve neme maruz kalmaktan kaçınmak

Kaşıntı çok şiddetli ise ya da uzun bir süre boyunca devam ediyorsa, bir doktora başvurulmalıdır. Bu durumda, nedenine bağlı olarak, diğer tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Kaşıntı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kaşıntının nedeni ve tedavisi için dermatoloji (cilt hastalıkları) bölümüne başvurulmaktadır