Korkutan araştırma: Koronavirüs en uzun korona hastasında 40 kez mutasyona uğradı

Rusya’da yapılan yeni araştırmada bilim insanları, dünyanın en uzun koronaviürs hastası üzerinde incelemelerde bulundu.

Rusya’da bilim insanları geçtiğimiz yıl 11 ay boyunca corona virüs ile mücadele eden bir kadın ile ilgili yaptıkları incelemede ilginç bir durum ile karşılaştı.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ileri derecede kanser tedavisi gördüğü sırada corona virüse yakalanan Rus bir kadın 11 ay boyunca vücudunda virüs ile yaşadığı ve bu süre zarfında virüsün kadının vücudunda 40 kez mutasyona uğradığı belirtildi.

VİRÜS, ZİNDE KALMAK İÇİN SPOR SALONU GİBİ KULLANDI

Moskova'daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Covid-19’un Rus kadını ‘zinde olmak için bir spor salonu olarak’ etkili bir şekilde kullandığı ifadeleri kullanıldı.

"Hasta S" olarak adlandırılan Rus kadın ile ilgili konuşan Enstitü'den Prof. Georgii Bazykin, "Son zamanlarda geniş çapta yayılan ve ün kazanan Sars-Cov-2 türlerini göz önünde bulundurun" dedi.

Bazykin, "Böyle bir varyant ortaya çıktığında, tıpkı bağışıklığı baskılanmış bireylerde evrimleştiğinde olduğu gibi, sıklıkla birden fazla mutasyonu hızla biriktirir” derken, "Bu durum, virüsü, insanları daha iyi enfekte edebilmek için spor salonu gibi kullanmaya yönlendirdi” diye konuştu.