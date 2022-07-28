Koronavirüs nedeniyle 27 milyon kişi tat ve koku alamıyor

Koronavirüs üzerine yapılan yeni bir araştırmada göre 27 milyon kişinin uzun süreli koku ve tat kaybı yaşadığı belirtildi.

Corona virüs üzerine yapılan yeni bir araştırmada, milyonlarca kişinin uzun süreli koku veya tat sorunları yaşadığı tespit edildi.

İngiliz Tabipler Birliği'nin hakemli tıp dergisi BMJ'de yayımlanan çalışmada, dünya çapında milyonlarca insanın Covid-19'un bir sonucu olarak uzun süreli koku veya tat sorunları yaşayabileceği ve kadınların etkilenme olasılığının daha yüksek olabileceği belirtildi.

Araştırmada, dünyada onaylanmış 550 milyonun üzerinde corona virüs vakası tespit edildiği bildirilirken, söz konusu kişilerin yaklaşık yüzde 5’inin koku veya tat alma duyularında uzun süreli değişiklikler olduğu aktarıldı.

Çalışmanın bulgularında, corona virüs enfeksiyonundan sonra en az altı ay boyunca 15 milyon kişinin koku kaybı, 12 milyon kişinin ise hem koku hem de tat kaybı yaşadığı bildirildi.

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, söz konusu 27 milyon kişinin küresel sağlık üzerinde büyük bir etkisi olacağını söylerken, koku veya tat alma duyusunun kaybolmasının veya değişmesinin “ciddi sıkıntıya” yol açabileceğinin altını çizdi.

18 ARAŞTIRMANIN VERİLERİ İNCELENDİ

Çalışmada, 3 bin 699 hastayı içeren 18 araştırmanın verileri incelenirken, bir Covid-19 enfeksiyonundan sonra en az altı ay boyunca değişen tat veya kokudan muzdarip kaç kişinin yaşadığını tahmin etmek için modelleme geliştirildi.

Sonuç olarak ise hastaların yüzde 5.6'sının en az altı aydır koku disfonksiyonuna sahip olduğu, yüzde 4.4'ünün ise tat duyusu kaybı olduğuna dikkat çekildi.

Bilim insanları, corona virüse yakalanan kadınların koku ve tat alma duyularını erkeklerden daha az iyileşme olasılığı olduğunu belirlerken, bir kadın hastanın ilk corona virüs enfeksiyonundan 27 ay sonra hala koku alamadığını vurguladı.