Magnezyum Eksikliği Belirtileri

Bu değerli mineral, yaklaşık olarak 300 enzimin işlevi bu minerale bağlıdır. Önemli görevleri arasında kemik sağlığını korumak, uyarıların sinirlerden kaslara iletilmesini sağlamak ve enerji üretimini desteklemek bulunmaktadır. Bu nedenle, eksikliğinin yaşanması durumunda, pek çok belirti ortaya çıkabilmektedir.

Magnezyum eksikliği nasıl anlaşılır? Magnezyum eksikliğinin neden olabileceği bazı belirtiler ise şöyle sıralanmaktadır:

Yorgunluk

Magnezyum eksikliğinin en yaygın görülen belirtisi yorgunluktur. Bir nevi magnezyum eksikliği başlangıcı belirtisi olarak da değerlendirilebilmektedir. Yorgunluk herkesin ara ara hissettiği oldukça normal bir durumdur ve nedeni değişebilmektedir. Yorgunluk nedeniyle doktora başvurulması söz konusu ise, ilk kontrol edilecek olan vücutta magnezyum eksikliği olup olmamasıdır.

Magnezyum vücuttaki enerji üretiminde önemli rol oynamaktadır. Eksik olması durumunda ise yeterince enerji üretilmemektedir. Bu da sonuç olarak, yorgunluğa ve zayıf hissetmeye yol açmaktadır.

Kas Spazmları ve Krampları

Magnezyum eksikliği kas spazmalarına ve kramplarına neden olabilmektedir. Sporcular genellikle aşırı egzersiz yaptıkları için ter yoluyla magnezyumu kaybetmektedir. Bu nedenle de, spazm ve kramp gibi problemler yaşanabilmektedir. Birden buna benzer sıkıntılar yaşanmaya başlandıysa, bu bir magnezyum eksikliği belirtisi olarak değerlendirilebilmektedir.

Aritmi

Magnezyum kalp sağlığı için oldukça önemli olan bir mineraldir. Kalp kaslarının doğru şekilde kasılması için vücut bu minerale ihtiyaç duymaktadır. Aritmi ise kalp atış hızındaki düzensizlikleri tanımlamaktadır. Magnezyum kalp atışının düzenli olmasına yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak, magnezyum eksikliğinin önlenmesi kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini önemli ölçüde engellemektedir.

Baş Dönmesi

Çok hızlı bir şekilde ayağa kalkıldığında, baş dönmesi hissedilmesi oldukça sık yaşanan bir sorundur. Baş dönmesi tıpkı aniden geldiği gibi aniden de gitmektedir. Bu durum magnezyum eksikliği sonucu ortaya çıkabilmektedir. Magnezyum seviyelerinde meydana gelen azalma, baş dönmesi gibi sersemlik ve denge kaybı gibi belirtiler de yol açabilmektedir.

Kötüleşen magnezyum eksikliği, vertigo gibi hayatı daha çok etkileyen baş dönmesi problemine neden olabilmektedir. Bu durumda, günlük hayata adapte olmak oldukça zor bir hal alabilmektedir. (5)

Mide Bulantısı ve Kusma

Magnezyum eksikliği, mide bulantısı ve kusmaya da yol açabilmektedir. Magnezyum eksikliği başlangıcı belirtileri arasında yer alsa da, bu durum magnezyum eksikliğinin her zaman çok şiddetli olduğu anlamına gelmemektedir. Kişi sürekli olarak mide bulantısı ve kusma ihtiyacı hissedebilmektedir. Hayata karışmayı engelleyen bir belirti olduğu için hemen bir doktora başvurulmasında fayda vardır.

Karıncalanma ve Uyuşma

Magnezyum vücuttaki 300'den fazla biyokimyasal reaksiyondan sorumlu olan bir mineraldir. Bu nedenle, eksikliği nedeniyle pek çok hastalık meydana gelebilmektedir. Magnezyum eksikliği, sinir sistemini de etkileyebilmektedir. Sonuç olarak, kişi özellikle yüz, ayak ve ellerde karıncalanma ve uyuşma hissetmeye başlamaktadır. Uyuşma daha nadir olarak görülen bir belirtisi olsa da, ortaya çıkması durumunda kişi için oldukça korkutucu olabilmektedir.

Anksiyete

Düzenli olarak anksiyete yaşanıyorsa, bu magnezyum eksikliğinin bir belirtisi olabilmektedir. Arada sırada stres, endişe ve gerginlik yaşanması normaldir, ancak bu durum sürekli olarak devam ediyorsa ve panik atak gibi istenmeyen sonuçlara yol açıyorsa, magnezyum eksikliğinin bunda bir rolü olabilmektedir.

Uykusuzluk

Magnezyum eksikliği uykusuzluğa ya da uyku problemlerine yol açabilmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, düşük magnezyum seviyeleri kas spazmlarına neden olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, kişi gece boyunca bacaklarını istemsiz olarak hareket ettirebilmektedir. Diğer yandan, magnezyum eksikliğinin doğrudan uykusuzluğa yol açabildiği de bilinmektedir.

Kişilik Değişiklikleri

Kişilik değişiklikleri magnezyum eksikliğinin bir belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Oldukça şaşırtıcı da olsa, magnezyum eksikliği kişinin daha sinirli ve kafası karışık olmasına neden olabilmektedir.

Magnezyum eksikliği dolaylı yoldan da kişilik değişikliklerine yol açabilmektedir. Uyku problemleri, enerji eksikliği, ruhsal dalgalanmalara karşı olan eğilim gibi belirtiler bir araya gelince, kişi her zamankinden daha farklı davranabilmektedir.

Yüksek Tansiyon

Magnezyum eksikliğinin kan basıncını yükseltebileceğine pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalara göre, kan basıncı yüksek olan hastaların magnezyum değerleri de düşüktür. Sonuç olarak da, hipertansiyon ve magnezyum eksikliği arasında bir bağlantı olduğu kabul edilmiştir.

Tip 2 Diyabet

Yapılan çalışmalara göre, magnezyum kan şekerini metabolize etmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, magnezyum eksikliğinin tip 2 diyabet gelişiminde bir etkisi olabileceği düşünülmektedir.

Tip 1 diyabete sahip olan hastalarda magnezyum seviyeleri düşükken, tip 2 diyabete sahip olan kişilerde bu durum 10 kat daha düşük olabilmektedir.

Kemik Erimesi

Magnezyum eksikliğinin, osteoporoz yani kemik kırılmasına neden olabileceği düşünülmektedir. Bunun nedeni, kemiklerde önemli miktarda magnezyum depolanmaktadır. Eksik olması durumunda ise, kemik kaybı yaşanmaya başlamaktadır. Diğer bir nedeni ise, magnezyum eksikliği kandaki kalsiyum seviyelerinin düşmesine de yol açmaktadır. Kalsiyumun kemik sağlığında hayati bir önemi bulunmaktadır.

Migren

Arada sırada yaşanan baş ağrısı herkes için normal bir durumdur. Bununla birlikte, sürekli olarak devam eden ve kişinin hayata adapte olmasını zorlaştıran baş ağrıları, magnezyum eksikliğinin bir belirtisi olarak gelişebilmektedir. Bu durumun nedeni, magnezyum eksikliğinin kan damarlarının genişlemesine yol açabilmesidir. Neticede baş ağrısı meydana gelmektedir.

Kabızlık

Magnezyum, sindirim sistemi de dahil olmak üzere vücudun birçok bölgesinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, yeterli miktarda magnezyum alınmadığında, kaslar daha fazla büzülebilmekte ve bu da dışkının sistem içinde hareket etmesini zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak da, kabızlık meydana gelmektedir.

Asit Reflüsü

Magnezyum, vücuttaki kasların gevşemesine yardımcı olmaktadır. Bu kaslar midenin üst ve alt kısımlarında da bulunmaktadır. Bu kas hareketleri sayesinde yiyecekler vücutta hareket edebilmektedir.

Magnezyum eksikliği geliştiğinde, bu kaslar düzgün bir şekilde çalışamamakta ve mide içeriği yemek borusundan yukarı doğru hareket edebilmektedir.

Magnezyum Eksikliği Nedir?

Magnezyum vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli mineraller arasında bulunmaktadır. Eksikliğinin söz konusu olması durumunda ise, bir dizi sağlık sorununa yol açabilmektedir. Potasyum, kalsiyum ve sodyum gibi diğer minerallerin emilimini ve kullanımını düzenleyen ana mineral olduğu için bilinen pek çok hastalık magnezyum eksikliği ile ilişkili olabilmektedir.

Magnezyum Eksikliği Tedavisi

Magnezyum eksikliği nasıl geçer? Magnezyum eksikliğinin nedeni biliniyorsa, tedavisi çok daha kolay olabilmektedir. En yaygın nedeni tek tip beslenme ve diyet seçenekleri olduğu için magnezyum açısından zengin bir diyetle beslenmek yeterli olabilmektedir. Bununla birlikte, doktor tavsiyesi ile magnezyum takviyeleri de alınabilmektedir.

Magnezyum Eksikliği İçin Hangi Doktora Gidilir?

Magnezyum eksikliği tanısı ve tedavisi için dahiliye bölümüne başvurulmaktadır.