Mehmet Ceyhan resmen alay etti: ''Meğer vakaların artma nedeni maskeymiş''

Sağlık Bakanlığı'nın normalleşme kararlarını eleştiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''Silahları indirip saldırıya geçince virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor. Meğer vaka sayılarının artmasının nedeni maske ve diğer önlemlermiş'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası maske kuralının açık alanda ve havalandırmaların iyi olduğu kapalı alanlarda kaldırıldığını açıklamıştı.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından alınan maske kararı ve koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mesajlarında Sağlık Bakanlığı’na tepki gösteren Ceyhan, şunları belirtti:

"Silahları indirip saldırıya geçince virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor. Meğer vaka sayılarının artmasının nedeni maske ve diğer önlemlermiş. Her ne kadar çalıştığımız hastanelerde vaka sayısında belirgin bir azalma görmüyorsak da, bakanlığın verdiği rakamlara göre her gün vaka sayısı 5-10 bin azalıyor. Biraz azalma hızı yavaşlamazsa, bütün dünyaya keşfettiğimiz bu salgın kontrol yöntemini yani ‘aşı yok, maske yok, önlem yok’ yöntemini izah etmek zorunda kalacağız. Virüse karşı silahları indirdik, bağrımızı açarak saldırıya geçtik. Virüs korktu, kaçıyor. 3-4 güne denize dökeriz. ‘Bu defa da niye önlem aldınız?’ diye soracaklar. ‘3 ay önce önlemleri kaldırsanız, vakalar sıfırlanmıştı’ diyecekler. Diğer ülkelerin vaka sayısı eğrisi zikzaklar çiziyor. Bir düşüp bir artıyor. Azalsa bile böyle azalıyor. Her gün böyle büyük azalmalar tuhaf oluyor. Bence arada bir artsa daha uygun olur."