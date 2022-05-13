Meme Büyütme Ameliyatı Hakkında Merak Edilenler

Meme, meme ucu ve çevresindeki bölgeyi kapsar. Kadın ve erkek bireylerde bulunur fakat kadınlarda daha belirgindir.

Her kadının meme boyutu, şekli ve hacmi farklıdır. Meme hacmi (cup/size) büyüklüğü A dan E ye kadar değişir. En ideal meme hacmi boyutu, B bedendir. A hacmi büyüklüğünde olan memeler, meme büyütme ameliyatına uygun memeler içerisinde sınıflandırılır.

Meme büyütme ameliyatı, kişinin; estetik olarak meme hacminden, şeklinden ve boyutundan rahatsızlık duyması sonucunda yapılır. Söz konusu cerrahi işlem, uzman doktorlar tarafından genel anestezi yoluyla gerçekleştirilir.

Genellikle, meme başından, meme altından veya koltuk altından 4-5 cm lik kesiler atılarak giriş yapılır. Bu kesi işlemi; hastanın göğüs kafesinin genişliği, istediği meme büyüklüğü göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Giriş bölgesini belirledikten sonra; hastanın kilosuna ve meme hacmine bakılarak protezin hangi bölgeye konulması gerektiğine karar verilir. Büyütme işlemi, meme dokusunun arkasına yerleştirilen silikon ile gerçekleştirilir. Bu silikonun boyutuna hastanın istekleri doğrultusunda karar verilir.

Meme büyütme işlemi yaklaşık olarak 1-1.5 saat sürmektedir. Bu işlem, 20 li yaşlardan itibaren yapılabilir.

Meme büyütme ameliyatlarında amaç sadece memenin olduğundan daha büyük görünmesine sağlamak değil; aynı zamanda memeyi daha şekilli bir görünüme kavuşturmaktır. Gelişen teknolojiyle birlikte meme büyütme ameliyatları oldukça risksiz ve rahat gerçekleştirilen ameliyat türleri arasında yer alır.

Meme Boyutunun Planlanması

Meme boyutunun planlanma aşamasında; doktor, hastayı muayene ederken bazı ölçüler alır. Seçilecek meme protezinin belirlenmesinde; hastanın boyu ve kilosu önemli rol oynamaktadır. Hastanın fiziksel özellikleri de göz önünde bulundurularak; memenin taban çapı, mevcut memenin doku kalınlığı, memenin yüksekliği ve gibi ölçüler alındıktan sonra hastanın istekleri dinlenir.

Hasta, doktoruna meme hacminin büyüklüğü doğrultusunda isteklerini detaylı bir biçimde aktarır. Hastanın ve doktorun iş birliği sonucunda boyuta karar verilir. Karar verilen boyutlar, bilgisayar ortamında teyit edilir.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hasta, ameliyat sonrasında; meme bölgesinde yanma, gerginlik ve hassasiyet hissedebilir. Ameliyat sonrasında hasta, yüz üstü yatmamaya özen göstermelidir. Bu süreçte sırt üstü yatmak gereklidir. Yaklaşık 2-4 ay arasında rahat ettiğiniz uyku pozisyonunda yatabilirsiniz. Ayrıca ameliyat sonrasında meme bölgesinde oluşan ödemi kolaylıkla atabilmek için buz uygulaması yapılması önerilir.

Meme büyütme ameliyatı, yatış süresi genellikle 1 gündür. Doktorun uygun gördüğü şartlarda ise bu süre uzayabilir. Hasta, ameliyattan yaklaşık 4-5 saat sonra sıvı gıda ile beslenebilir. Doktorun izin vermesi durumunda 7. saatten sonra hafif katı gıdalara geçilmesi mümkündür.

Hasta yaklaşık 1 hafta sonra eski günlük yaşamına geri dönebilir. Meme çevresindeki hassasiyet dolayısıyla, herhangi bir darbeye karşı dikkatli olunmalıdır. Ek olarak; cerrahi işlemden 2-3 gün sonra doktorunuza danışarak duş alabilirsiniz.

Ameliyat sonrasında spor sütyeni tarzında bir sütyen giymeniz önerilir. Bu sütyeni 3 hafta boyunca çıkarmamanız gerekmektedir. Ağır sporlardan, ev işlerinden, yüzme, tenis gibi aktivitelerden 1 ay boyunca uzak durmanız önerilir. Bu dönemde sakin ve kısa yürüyüşler yapmak hem psikolojik hem de fiziksel olarak size kendinizi iyi hissettirecektir.

Hasta, 5. günden sonra yoğun bir çalışma hayatı yoksa işine geri dönebilir. Ameliyattan sonra araba kullanılmaması önerilmektedir. Ancak ameliyattan 7 gün sonra hasta, araba kullanmaya başlayabilir.

Son olarak; bu süreçte doktorunuzun reçetelendirdiği ilaçları düzenli olarak kullanmaya özen göstermelisiniz. Bu ilaçları düzenli kullanmak iyileşme süresini hızlandırır. Ayrıca bu dönemde kan sulandırıcı aspirin gibi ilaçlar içmemeye dikkat etmelisiniz. Ek olarak; bitki çayları, vitaminler gibi ek takviyeler alırken doktorunuza danışmanız faydalı olacaktır.