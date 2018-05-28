Mide Ağrısı Belirtileri

Çoğu zaman ciddi bir sağlık sorununu işaret etmeyen bu durum, nedenine bağlı olarak diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkabilmektedir.

Çoğu zaman, bir tuvalet rutini problemi nedeniyle oluştuğu düşünülen mide ağrısı, bağırsak hareketliliğinden sonra kendiliğinden geçebilmektedir. Bununla birlikte, kabızlık ve ishal gibi bir problemle birlikte oluşan mide ağrısından tuvalete çıkmak oldukça zor olabilmektedir.

Bazen mide ağrısı başlangıcı çok sık yaşanabilmektedir. Bu ağrı kolay kolay geçmeyen ya da zonklayan bir ağrı şeklinde kendini hissettirebilmektedir. Öte yandan, bazen midenin sadece bir bölümünde hissedilen keskin, ani bir ağrı da olabilmektedir. Bu durumun ciddi bir sağlık sorununun işareti olma olasılığı daha yüksektir, bu nedenle de hemen bir doktora başvurmakta fayda vardır. (1)

Mide ağrısı nasıl anlaşılır? Mide ağrısıyla birlikte pek çok belirti de yaşanabilmektedir. Bazı sağlık sorunlarına özgü olabilen mide ağrısı belirtisi şunlara dâhil olabilmektedir:

Hazımsızlık Belirtileri

Mide ağrısı hazımsızlığın en sık yaşanan belirtisidir. Hazımsızlığın diğer belirtileri ise şunları içermektedir:

Karın veya göğüs üst kısmında ağrı, doluluk veya rahatsızlık (mide yanması)

İştah kaybı

Hasta hissetmek

Gaz

Hazımsızlık nedenine bağlı olarak, belirtiler de çok hızlı bir şekilde gidebilir, gelip gidebilir veya uzun süre ya da düzenli bir şekilde devam edebilir.

Aşağıdaki belirtilerin ve faktörlerin bulunması durumunda acil tıbbi yardım alınması gerekmektedir:

Açıklanamayan kilo kaybı

55 ve üstü bir yaştaysanız ve açıklanamayan ya da devam eden hazımsızlık belirtileri yaşıyorsanız

Şiddetli ağrı ya da giderek kötüleşen ağrı

Kusarken kan görme (sadece kan lekesi olsa bile)

Kabızlık Belirtileri

Bağırsak hareketliliğinin normalin dışında seyretmesi mide ağrısına neden olabilmektedir. Kabızlığın diğer belirtileri ise şunlardır:

Bağırsakların tamamen boşalmadığı hissi

Karın şişmesi ve muhtemelen gürültülü bir ses

Gaz

Hazımsızlık

Nadir bağırsak hareketleri

Sert, kuru olan dışkının çıkarken çok zorlaması

İştah kaybı

Göbek bölgesinde ağrı veya basınç

Sıkışmanın bir sonucu olarak kanama

Son üç ay içinde sıralanan bu belirtilerden iki veya daha fazlasına maruz kaldıysanız bu durum kronik kabızlık olarak değerlendirilmektedir.

Gastroenterit Belirtileri

Gastroenterit hastalığında en yaygın belirti ishal ve kusma olarak tanımlanmaktadır. Sindirim sistemini etkileyen bu hastalık mide ağrısına da neden olabilmektedir. Gastroenterit belirtileri şunları içermektedir:

Mide ağrısı veya kramp

Mide bulantısı

Kusma

Ateş

Zayıf beslenme (bebeklerde)

İstenmeyen kilo kaybı (sıvı kaybı belirtisi de olabilir)

Aşırı terleme

Nemli bir cilt

Kas ağrısı veya eklem sertliği

Dışkı kontrolü kaybı

İrritabl Bağırsak Sendromu Belirtileri

İrritabl bağırsak sendromu, mide ağrısı, kramp, kabızlık, karın şişkinliği ve ishal gibi belirtilerle birlikte görülmektedir. Diğer belirtileri arasında ise şunlar bulunmaktadır:

Bağırsak alışkanlıklarında değişim

Karın ağrısı ve kramplar (genellikle kişi tuvalete gittikten sonra rahatlamaktadır)

Tuvalete gittikten sonra bağırsakların tamamen boşalmadığı hissi

Fazla gaz

Rektumdan mukus geçişi

Ani ve acil olan tuvalete gitme ihtiyacı

Şişlik veya karın şişmesi

Gıda Zehirlenmesi Belirtileri

Gıda zehirlenmesi başlangıcı belirtileri saatler ya da günler içinde başlayabilmektedir. Zamanlama, gıda zehirlenmesine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca, tüketilen yiyecek veya içecek miktarına bağlı da olacaktır. Mide ağrısını da içeren belirtilere sahip olan gıda zehirlenmesinin diğer belirtileri şunlardır:

Mide ağrısı

İshal

Ateş

İştah kaybı

Bulantı

Kusma

Zayıflık ve yorgunluk

Diğer yandan, gıda zehirlenmesi belirtileri kişinin ne kadar mikrop veya toksin tükettiğine de bağlıdır. Ayrıca, bir kişinin mikrop veya toksine karşı olan hassasiyeti diğer bir kişiden farklı olabilmektedir.

Mide Ağrısı Nedir?

Mide ağrısı, çoğu zaman mide kramplarını veya karın içindeki donuk ağrıyı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bununla birlikte, herkesin zaman zaman yaşayabileceği mide ağrısı genellikle kısa ömürlüdür ve altında yatan neden de ciddi değildir.

Mide ağrısının şiddetli olması ise endişe edici olabilmektedir. Ağrı aniden ve beklenmedik bir şekilde başlıyorsa, özellikle de belli bir alanda yoğunlaşıyorsa, acil tıbbi bir yardım alınması gerekmektedir. (8)

Mide Ağrısı Tedavisi

Mide ağrısı nasıl geçer? Mide ağrısı çoğu zaman kendi kendine geçmektedir. Örneğin, gaz ya da hazımsızlık nedeniyle oluştuysa, zaman içinde düzelecektir. Diğer yandan, daha ciddi olması durumunda tedavisi nedenine bağlı olarak değişmektedir.

Örneğin, mide ağrısının irritabl bağırsak sendromu gibi bir neden sonucu ortaya çıktığı düşünülüyorsa ve keskin, şiddetli, ani bir ağrı yaşanıyorsa, hemen bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Bazı durumlarda, doktor ağrıyı hafifletmek için ilaç reçete edebilmektedir. Ayrıca, yaşam tarzı değişiklikleri de durumu kontrol altına almaya yardımcı olabilmektedir.

Safra taşı, böbrek taşı veya apandisitten şüpheleniyorsanız, hastane tedavisine ihtiyacınız olacaktır.

Mide Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Mide ağrısı teşhisi ve tedavisi için bir iç hastalıkları uzmanına (dâhiliye) başvurabilirsiniz.