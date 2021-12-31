Omicron'a karşı yeni silah ortaya çıktı!

Hollanda ve Güney Afrika'da yapılan iki araştırma son dönemde baskın virüs olma yolunda ilerleyen Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi ile Güney Afrika’daki Cape Town Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının iki farklı araştırmada benzer sonuçlar elde etmesi uluslararası bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Bağışıklık sistemindeki T-hücrelerinin Omicron varyantına karşı koruma sağladığına dikkat çeken uzmanlar, T-hücrelerinin bu virüse karşı vücudu koruduğunu tespit etti. Uzmanlar, Omicron varyantının sebep olduğu ölüm oranının düşük olmasının arkasındaki sebep olarak T-hücrelerini gösterirken Hollandalı bilim insanları aşı olmuş 60 sağlık çalışanından elde edilen verileri inceledi.

“PFIZER/BIONTECH OLANLARI İNCELEDİLER”

Araştırma sonucuna göre antikor seviyeleri düşük olsa da T-hücrelerinin Omicron varyantına karşı koruma sağladığı ve hastalığın ağır geçmesini engellediği tespit edildi. Yetkililer, “Covid-19’un ağır geçmesini engelleyen antikor seviyesinin az olmasını dengeleyerek koruma sağlıyor” yorumunu yaptı.

Öte yandan Cape Town Üniversitesi bünyesindeki Bulaşıcı Hastalıklar ve Moleküler Tıp Enstitüsü’nde yapılan araştırmada da Pfizer/BioNTech veya Johnson&Johnson’ın geliştirdiği aşıyı olanlar incelendi. Uzmanlar T-hücresinin yüzde 70 ile yüzde 80 oranında koruma sağladığını aktardı.

Geçen haftalarda kullanılan mevcut corona virüsü aşılarının Omicron varyantına karşı etkisiz kaldığına dair araştırmalar ortaya çıkmış ve aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke antikor seviyesini yükseltmek için üçüncü doz aşı için harekete geçmişti.