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  3. 11 Nisan 2020 12:54

Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısı için tarih verdi

İngiltere'de aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi, korona virüs aşısının 6 ay içinde hazır olabileceğini duyurdu. Araştırmacılar, 18 ve 55 yaşları arasındaki 500'den fazla kişinin testler için gönüllü olduğunu ve Eylül sonuna kadar çalışmaların tamamlanabileceğini söyledi.

Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısı için tarih verdi
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü kısa sürede dünyaya yayılarak 1.7 milyon insana bulaştı. Şu ana dek 100 bini aşkın insanın ölümüne yol açan virüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları da dünyanın dört bir yanında aralıksız devam ediyor.

İngiltere’nin köklü üniversitelerinden Oxford’da görevli Prof. Dr. Sarah Gilbert da onlardan biri. Ekibiyle birlikte aşı geliştirmek için mücadele eden Gilbert, merakla bekleyen herkese umut veren açıklamalarda bulundu.

Times’a konuşan ve aşı için en net tarihi veren Gilbert, “Her hafta elde ettiğimiz verileri dikkate aldığımda yüzde 80 ihtimalle aşı Eylül ayında kullanılabilir olacak. Her şey mükemmel ilerlerse bu mümkün” dedi.

Gilbert geliştirdikleri örnekler için insan üzerindeki deneylerin de iki hafta içinde başlamasını planladıklarını ifade etti.

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