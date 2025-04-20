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Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı
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Normal doğum tartışmaları sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Yeni düzenlemeye göre, özel tıp merkezlerinde planlı sezaryen doğuma izin verilmeyecek.

Süper Lig’de erkek futbolcular maça “normal doğumu” teşvik eden pankartla çıkması tartışmalara neden olmuştu. Tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir'' ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise açıklamasında, 'Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?' ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SEZARYAN YASAĞI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı da sezaryen doğumu yasakladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda teferruatlı düzenlemelere gidildi.

“PLANLI SEZARYEN YASAKLANDI”

Yeni düzenleme ile tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak.

Normal doğum yaptırılmak istenmesi hâlinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak.

Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek.

Türkiye Gazetesi

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Etiketler sezaryen yasağı normal doğum hastane
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