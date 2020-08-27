Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Salgın nasıl kontrolden çıktı?

Koronavirüs salgını sürecinden bu yana her söylediğiyle gündem olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgında kontrolün neden kaybedildiğini madde madde sıraladı.

Son 10 gündür yükselen vakalara dikkat çeken Ceyhan, "Günlük açıklanan vaka sayısının 10 katı kadar her gün virüs yayabilecek potansiyele sahip kişi topluma karışıyor. Bunların yüzde 90'ı belirtileri hafif geçirdiği ve test kriterlerini karşılamadığı için günlük vaka sayısına dahil olmuyor." dedi.

SALGIN NEDEN KONTROLDEN ÇIKTI?

"Salgın kontrolden çıktı" diyerek herkesi uyaran Ceyhan, bunun nedenlerini şöyle sıraladı: "Artık hasta olanların sayısı iyileşenlerden fazla. Buna bağlı olarak hastaneye başvuranların sayısının da artmasıyla hastalığın yayılma potansiyeli de arttı. Burası artık kontrolün yavaş yavaş bizim elimizden çıkıp ontrolde zorlanacağımız an demektir." ifadelerini kullandı.

"OKULLARIN AÇILMASI HALA RİSKLİ"

Son 10 günde artan vakaların en önemli sebebinin Kurban Bayramı'nda oluşan kalabalıklar diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasının hala çok riskli olduğunu söyledi.