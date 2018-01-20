Saç ekiminde ''iğneli kalem tekniği'' dönemi

Ancak uzmanlar uyarıyor,” Teknikler ne kadar gelişse de işlemler hem sağlık hem de estetik açıdan mutlaka uzmanlar tarafından planlanmalı ve kişiye özel olmalıdır.”

Güzel saçlar kadınlar kadar erkeklerde de olmazsa olmazlar arasında. Erkekte özgüvenin önemli sembollerinden biri haline gelen saçlar, dökülmeye başladığında ise yerini kaygı ve özgüven eksikliğine bırakıyor. Saç ekimi bu anlamda erkeklerin imdadına yetişiyor ancak bu işlemin de hem estetik hem sağlık açısından uzmanlar tarafından yapılması büyük önem taşıyor. Saç ekiminde yapılan hataların telafisi mümkün değilken doğru uygulamalarla sağlıklı ve doğal saçlar elde edilebiliyor. Son yıllarda uygulanan yöntemlerde ise Perkütan Mikro Kanal Tekniği ile Altın Uçlu Fue tekniği trendler arasında yer alıyor. Geliştirilen yeni teknikleri ve saç ekimi ile ilgili püf noktalarını Med Hair Clinic yöneticisi Vedat Tosun anlattı.

Saçın en azından yüzde 70’inin dökülmüş olmasına dikkat etmek gerekir

Saç ektirmeye karar verildiğinde dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çeken Vedat Tosun,” Saç ekimi işlemi yaptırmak isteyenlerin öncelikle ektirmek istedikleri alanda saçların en azından yüzde 70’inin dökülmüş olmasına dikkat etmesi gerekir. Çünkü saçlı alanlarda ekim yapmak saç ekiminin başarısını olumsuz etkilemektedir. Öte yandan saç ekimi yaptırmaya karar veren kişinin, ekim işlemi yapılmadan önce alkol ve sigara kullanımını azaltması ya da sonlandırması gerekir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa doktoruna danışarak bir hafta önceden kesmesi gerekir.” dedi.

Her uygulama kişiye özel yapılmalıdır

Saç ekiminde uygulanan pek çok teknik olduğunu ancak uygulamaların mutlaka kişiye özel gerçekleşmesi gerektiğine değinen Tosun,” Micro Fue, Manuel Fue, DHI Tekniği, Tıraşsız saç ekim tekniği, Uzun saç Fue tekniği, Perkütan Mikro Kanal Tekniği, Altın Uçlu Fue Tekniği, Icegraft Tekniği gibi teknikler saç ekiminde kullanılmaktadır. Ancak tüm bu teknikler kişiye özel olarak planlanmak zorundadır. Saç kök bölgesi ve kellik alanı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu yüzden herkese standart ekim yapılır mantığından uzak durmak gerekir. Saça özel, saç yapısına özel, kişinin beklentisine özel teknik seçilmelidir.” şeklinde konuştu.

İğneli kalem tekniği nedir?

Saç ekiminde yeni geliştirilen tekniklere değinen Vedat Tosun,” Pek çok teknik saç ekiminde uzman kişiler tarafından yapıldığında çok başarılı sonuçlar verebiliyor. Son yıllarda popüler bir teknik olan Perkütan Premium Mikro Kanal Tekniği, FUE tekniğinde kullanılan Micro Silit ve normal Perkütan ile kanal açma yönteminin geliştirilmiş halidir, İğneli kalem teknik olarak da adlandırılmaktadır.

Perkütan Premium Mikro Kanal tekniğin tercih edilmesindeki en önemli etken doğallığı çok iyi yansıtmasıdır. Donör bölgesinden alınan saç kökleri ekim yapılacak bölgeye özel geliştirilen kalemin içinde yerleştirilmiş özel ince uçlu iğne ile özel delikler açılır. Bu yöntem sayesinde kanallar daha sık, tamamı aynı derinlikte ve yüzde yüz yön verme imkanı sağlanmaktadır. İşlem diğer tüm işlemler gibi lokal anestezi ile yapılır. Saç kök yapısı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu yüzden ekim yapılacak bölgeye saç telinin boyutuna uygun özel açılar verilerek ince konik delikler açılır. Böylelikle saçların ekim sırasında deliklere düzgün ve tam girmesi sağlanır. Bu işlem sayesinde ekim sonrası doğal görünüm, sık saçlar gerçekleştirmiş olur. Bu teknik sayesinde greft kaybı azaltılarak diğer tekniklere nazaran yüzde 15 daha fazla saç çıkması sağlanmaktadır. Perkütan Permium'un yanı sıra daha doğal bir görünüm vermek adına bir diğer güncel ekim yöntemi de Altın Uçlu FUE Tekniğidir. Bu teknik daha önceden oluşan yara izi, sivilce izlerini yok etmek, çatlak ve gözenekleri sıkılaştırma tedavisi olarak kullanılırken, günümüzde saç ekim operasyonlarında da kullanılmaya başlandı. Altın Uçlu FUE Tekniğinde kullanılan bütün medikal cihazlar altından yapılmadır. Çünkü altın kişinin vücudu ile en uyumlu malzemedir. Medikal aletlerin ve uçların altın olması Altın Uçlu FUE tekniğini FUE tekniğinden ayıran en temel farktır. Diğer işlem FUE tekniği ile aynıdır. Lokal anestezi uygulanarak başın arka kısmından alınan sağlıklı saç kökleri altından yapılmış özel aletlerle alınır. Ön saç çizgisi çizilen bölgeye kanallar açılır. Alınan saç kökleri yapılarına göre ayrıştırılır ve açılan kanallara enjekte edilir ve ekim işlemi tamamlanır. Malzemelerin altından yapılmış olması dokulara ve saç derisine zarar vermediği için iyileşme süreci daha hafif ve hızlı bir şekilde olur. Operasyon sonrası hafif kabuklanma olması çok normaldir. Oluşan kabuklanma kısa sürede dökülür ve kısa sürede yeni saçlar çıkar.” şeklinde bilgi verdi.

Ön saç çizgisi saç ekiminin kilit işlemidir

Başarılı bir operasyon gerçekleştirebilmek için ön saç çizgisi tasarımının iyi bir uzman tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Vedat Tosun,” Ön saç çizgisinin kişinin yüz şekline, kafa yapısına uygun tasarlanması gerekmektedir. Doğal görünümlü saç ekimi operasyonun başarısını belirleyen en önemli işlemdir. Kafa yapısı kişiden kişiye farklılık gösterdiği için saç tasarımı kişiye özel yapılmadır. Ekim yapılacak kişinin kafa yapısının yanında yaşı, cinsiyeti, yüz hatları, alın kası ve ekim yapılacak bölgenin genişliği de ön saç çizgisi tasarımı için önemlidir. Ön saç çizgisi tasarımı hasta ile birlikte yapılmaktadır.” dedi.

Saç ekiminin başarılı olması için işlem sonrası bakım çok önemli

İşlem sonrası dikkat edilmesi gerekenlere değinen Tosun,” Ekim sonrası süreç ekimin başarısı açısından çok önemli. 10 günlük süre içerisinde özel bakım ve yıkama losyonları, hastanın kullanması gereken bazı ilaçlar oluyor reçete ettiğimiz. Bunlara harfiyen uyulması gerekiyor. Bu süre zarfında hastanın başına herhangi bir darbe almamasına dikkat etmesi gerekir. Ayrıca yine bu süreçte saç köklerinin yastığa sürtünerek zarar görmemesi adına 5 gün boyunca boyunluk ya da boynu kavrayan özel bir yastıkla uyunması tavsiye edilir. 10 günlük süreç sonrası kabuklanmalar yavaş yavaş dökülmeye başlar. Bu dönemden sonra kişi rahatlıkla normal yaşantısına dönebilir ancak bu süreçte de reçete edilen şampuan ve bakım losyonlarını aksatmaması gerekir. Bir ayın sonunda PRP uygulaması büyük önem taşımaktadır. PRP kişinin kendi kanı kullanılarak saç derisinin yenilenmesi ve onarılması işlemidir. Hastadan alınan bir miktar kana santrifüj işlemi uygulanır. Bu işlem alınan kanın bileşenlerine ayırır. Yapılan uygulamalar sonrasında özel bir aşı elde edilir. Elde edilen PRP operasyon sırasında ince uçlu iğne yardımıyla deriye enjekte edilir. Operasyon yarım saat içerisinde gerçekleşmektedir. PRP tedavisi, uygulanılan bölgedeki incelmiş ve zayıflamış olan saç kökleri onarılır ve yeni çıkacak olan saçların daha sağlıklı ve güçlü çıkmasını sağlar. Saçlar ortalama 3 ay içerisinde çıkmaya başlar 10 ayda bu süreç tamamlanır.” ifadelerini kullandı.