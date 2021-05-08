Sağlık Bakanlığı'ndan o ilacı koronavirüs rehberinden çıkardı!

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın "COVID-19’a karşı etkili olmadığı gibi yan etkileri de bilinmesine rağmen" kullanmaya devam ettiği hidroksiklorokini rehberden çıkardığını duyurdu.

Dünya bilimsel kamuoyunun hidroksiklorokinin Covid-19 tedavisinde yarardan çok zararı olduğunu kabul etmesine rağmen Türkiye'nin salgının başından beri kullanılmaya devam ettiği hidroksiklorokin etken maddeli ilaç için yeni karar alındı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın bir yıldan fazla süre sonra ilacı rehberden çıkardığını duyurdu.

'YAN ETKİLERİ DE BİLİNİYORDU'

TTB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "COVID-19’a karşı etkili olmadığı gibi yan etkileri de bilinmesine ve TTB olarak tüm uyarılarımıza rağmen, ilacı ancak bugün Sağlık Bakanlığı tarafından rehberden çıkarıldı. Bilimsel bilgiden yana olmaya ve doğruları söylemeye devam edeceğiz!"