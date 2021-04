Sağlıklı Kilo Verdiren En İyi Diyet Programları

Hayalinizdeki kiloya kavuşmak için denediğiniz hiçbir diyet programından memnun kalmamış olabilirsiniz.

Tercih ettiğiniz diyet programları sürdürmesi zor, yasaklarla dolu ya da sizin beslenme tercihlerinize uymuyor olabilir. Sağlıklı bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulmak için sayısız diyet programı arasından en doğrusunu seçmeniz gerekir. Yeterli ve dengeli beslenmenizi sağlayacak, bunu yaparken aç kalmadan ve mutsuz olmadan kilo verdirecek bir diyet programı ile başarılı olabilirsiniz. Fazla kilolarınızı en sağlıklı şekilde verebileceğiniz en iyi diyet programlarını sizin için derledik. İşte sizin için seçtiğimiz diyet listeleri

İsveç Diyeti

İsveç diyeti, son zamanlarda popüler hale gelen diyet programlarından biridir. Her ne kadar popüler olana güven azalsa da İsveç diyeti aslında sağlıklı beslenmeyi temel alan bir diyet programıdır. Birçok hastalığın semptomlarını azaltmada da oldukça etkilidir. İsveç diyeti, et ve sebze tüketiminin yoğun olduğu bir diyet programıdır. Karbonhidrat alımını sınırlandırarak kilo verdirmeyi amaçlar. İsveç diyeti ile metabolizmayı şoka uğratarak kilo kaybı gerçekleşir. Her ne kadar zor gibi görünse de sağlıklı ve dengeli bir liste ile İsveç diyetini uygulamak mümkündür. Düşük kalorili bir beslenme programı olduğu için sağlık problemleriniz varsa size zor gelebilir.

Akdeniz Diyeti

Akdeniz kültüründen esinlenerek oluşturulmuş olan Akdeniz diyeti de temelde sağlıklı beslenmeyi içerir. Sebze ve meyvelerin ağırlıklı olarak tüketildiği bu beslenme biçiminde bir diğer başrol zeytinyağıdır. Akdeniz yemeklerinde bolca kullanılan zeytinyağı, Akdeniz diyetinde de sıklıkla tercih edilir. Sebze yemekleri, baharatlar, deniz ürünleri, tam tahıllar ve taze meyveler bu beslenme programının olmazsa olmazıdır. Akdeniz diyetinde kırmızı et tüketimi sınırlıdır. Kırmızı etten daha çok deniz ürünleri tüketilmesi tercih edilir. Keten tohumu, esmer pirinç, yulaf gibi lif yönünden zengin olan tam tahıl ürünleri de daha fazla tüketilir. Akdeniz diyetinde yemekleri pişirme yöntemi de önem taşır. Sebzelerin haşlama yöntemiyle az pişmiş şekilde tüketilmesi sağlık açısından daha faydalıdır.

Alkali Diyet

Alkali diyet de son zamanlarda sıklıkla tercih edilen diyet programlarından biri haline gelmiştir. Taze sebze ve meyvelerin daha çok tüketildiği bu diyet programında ama vücudun pH dengesini sağlamaktır. Tercih edilen alkali besinler sayesinde vücudun pH dengesi sağlanarak kilo verme gerçekleşir. Alkali besinler aslında sağlıklı besinler anlamına gelir. Sebze ve meyveler, kuru yemişler, kuru meyveler, yeşil çay bu diyet listesinde sıklıkla kullanılır.

Aristo Diyeti

Aristo diyeti, kısa süreli bir diyet programı değil bir yaşam kılavuzudur. Dr. Gönül Ateşsaçan’ın öncülüğünde ortaya çıkan Aristo Diyeti, ünlü filozof Aristoteles’in yaşamından esintiler taşır. Vegan beslenmenin çok daha hafif ve ince olmak için gerekli olduğunu savunan bir beslenme modelidir. Dr. Gönül Ateşsaçan’ın “Aristo Diyeti ile Yeni Yaşam” adlı kitabında da bahsettiği gibi yediğimiz her şey hayatımızı doğrudan etkiler. Yalnızca fiziksel olarak değil aynı zamanda ruhsal ve zihinsel olarak da hafif hissetmenin yolu sağlıklı beslenmeden geçer. Aristo diyeti bitkisel bazlı beslenmeyi temel alan bir diyet programıdır. Bitkisel bazlı beslenerek hızlı ve kalıcı kilo vermek mümkündür. Kişiye özel olarak hazırlanan Aristo diyeti listesini uygulayarak aç kalmadan, halsizleşmeden ve mutsuz olmadan hayalinizdeki kiloya ulaşabilirsiniz. Aristo diyetini yapmaya başladığınız ilk haftadan itibaren hafifleme hissedersiniz. Bitkisel bazlı beslenme sayesinde vücudunuz toksinlerden ve ödemden arınır. Böylece daha ince hissetmeye başlarsınız. Haftada iki gün detoks listesi hazırlanır. Bu detoks listesi sayesinde vücudunuzdaki tüm toksinlerden kurtulursunuz. Hızlı bir şekilde kilo kaybı da gerçekleştiğinden zayıflamak konusunda gerekli motivasyona da sahip olursunuz. Aristo diyeti ile ilk 3 haftada mevcut kilonuzun %10’unun kaybedebilirsiniz. Aristo diyeti ile sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandığınız için yaşamınızın devamında da kilonuzu korumaya devam edersiniz.

Aristo diyetine başlamadan önce yapılan testler sonucunda kilo vermenizin önündeki tüm engeller ortaya konur. Vücudunuzun ihtiyaçları, eksiklikleri, hassasiyetleri ve yatkınlıkları, neden kilo veremediğinizi saptamak için gerekli bilgilerdir. Bu bilgiler değerlendirilerek tamamen size özel olacak şekilde bir diyet listesi oluşturulur. Bu diyet listesini eksiksiz bir şekilde uygulamanız için gerekli destek de sağlanır. Böylece sağlıklı beslenerek, aç kalmadan ve baskı hissetmeden günde güne incelir ve ideal kilonuza yaklaşırsınız.

