Spa nedir, faydaları nelerdir?

Son yıllarda çok fazla konuşulmaya ve araştırılmaya başlanan spa sağlığınız için gerçekten de çok faydalı. Peki spanın günümüzde bu kadar popüler olmasının sebebi ne?

Kalabalık insan nüfusu, yoğun çalışmaya bağlı stres, hava kirliliği kaynaklı yorgunluk artışı, sağlıksız beslenme ve daha bir sürü şeyler ile sağlık sorunlarının bu kadar artması ile aranan çarelerin başında gelmesi spaya artan ilginin sebeplerinin başında gelmekte.

Peki aslında geçmişi çok eskilere dayanan ama bir çoğumuzun hayatına yavaş yavaş giren Spa’nın faydaları neler olabilir. sizler için spanın faydalarını sıraladık.

Spa’nın Faydaları

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak rahatlatır.

Toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır ve detox etkisi yapar.

Kan dolaşımını düzenler.

Roma gibihastalıkların iyileşmesine yardım eder.

Vücudun dinamikliğini, yenilenmesini sağlar.

Vücuttaki aşırı elektrik yükünü alarak rahatlama sağlar.

Beyin yorgunluğu ve zihinsel yorgunluk, stres gibi sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini yok eder.

Gerginlik ya da geceleri uyku bozuklukları gibi depresif problemlerin atılmasında iyileştirici etkiye sahiptir.

Yağların eritilip vücudun forma girmesine, derinin ve cilt dokusunu güzelleşmesine yardımcı olur.

SPA VE MASAJ HİZMETLERİ NERELERDE VERİLİYOR?

Spa hizmeti sağlığımız açısından bu kadar faydalıyken olumsuz yanları yok mu dersiniz? spa masajının akla gelecek tek olumsuz yanı hizmeti alacağınız spa merkezi, masaj salonu veya bireysel masaj terapistinin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadığı durumlarda olabilir. Bu yüzde gerçek bir masaj hizmeti arıyorsanı işin uzmanlarını bulmalısınız. İstanbul Masaj hizmeti alacaksanız şansınız diğer şehirlere göre daha çok olabilir zira İstanbul gibi büyük bir şehirde en iyi terapistler bulunmaktadır. İstanbul'un dışında İzmir Masaj hizmeti arayanlar da bu konuda epey şanslılar çünkü onlar için de Sparehberi adında bir websitesi hizmet vererek en iyi terapistleri araştırmaktadır.