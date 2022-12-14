Türkiye'de de görülen Strep A için korkutan uyarı

Dünyada çocuk ölümlerine neden olan ve Türkiye'de de görülen Strep A enfeksiyonu için Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan uyarı geldi.

Strep A bakterisinin neden olduğu hastalıklar sebebiyle Avrupa’da hayatını kaybeden çocuklar endişe veriyor. Strep A enfeksiyonu tehdidi hızlı bir şekilde yayılıyor. Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde haftalardır çocukları hedef alan Strep A enfeksiyonu, ülkemizde 3 ilde görüldü. Uzmanlar, Strep A enfeksiyonu tedavisinin gecikmesi sonucunda can kaybı riskinin yükseldiğinin altını çiziyor.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Strep A enfeksiyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kas etrafındaki zarı harap ederek başlayan Strep A, kas yıkımına neden olur. Oldukça ağır bir tablodur. Strep A; orta kulak iltihabı, zatürre ve deri enfeksiyonlarına neden olabilir. Tedavisinin gecikmesi durumunda hayati risk yüzde 50 oranında yükselebilir. Strep A enfeksiyonu durumunda bademcik iltihabını da küçümsememek lazım.

EN ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Strep A ile ilgili en çok dikkat edilmesi gereken durumun deride kızararak büyüyen yara, çocuğun ateşinin düşmemesi, şiddetli ağrı şikâyeti varsa hiç vakit kaybetmeden çocuğu doktora götürmelisiniz uyarısında bulundu.

ANNE BABALARA ÖNEMLİ UYARI

Prof. Dr. Ceyhan, Strep A enfeksiyonuna karşı anne babalara da önemli uyarılarda bulundu. Çocuğun kendini halsiz hissetmesi, idrar miktarının azalması, ağlamasına rağmen gözyaşı akmıyorsa gibi durumlar varsa bu çocuklar ancak yoğun bakım şartlarında izlenmeli.

STREP A NEDİR?

Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak tanımlanıyor. Bu hastalık burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara da neden olabilir.

STREP A NASIL BULAŞIR?

Strep A yakın temas, hapşırık ve öksürme ile bulaşır.

STREP A BELİRTİLERİ NELERDİR?

A Grubu Strep, ağırlaşmamış vakalarda antibiyotik ile tedavi edilebilir. A Grubu strep bakterileri boğaz ağrısı ve cilt enfeksiyonlarına neden olabildiği gibi daha ciddi hastalıkları da gün yüzüne çıkarabilir. Bunlardan biri de, genellikle çocukları etkileyen kızıl hastalığı olarak bilinen scarlet.

İşte strep A belirtileri:

Yutkunma esnasında boğazda ağrı

Yüksek ateş

Boyundaki lenf bezlerinin şişmesi

Deri döküntüsü

Bademcik iltihabı

Farenjit

Kızıl

İmpetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları

Selülit

Zatürre

Birçok boğaz enfeksiyonu kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları için ise antibiyotik gerekebilir. Ayrıca Strep A, zaman zaman invazif GAS (iGAS) [bakterinin kan, derin kas veya akciğerlere girmesiyle ortaya çıkan bir hastalık] olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da yol açabilir.