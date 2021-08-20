Üçüncü doz Sinovac'ın koruyuculuk oranı ortaya çıktı

Koronavirüs salgınına karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısı ile ilgili yeni araştırmanın sonuçları ortaya çıktı.

Dünya üzerinde 4.4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşI Çin’de geliştirine Sinovac’ın CoronaVac isimli aşısı ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yayınlandı.

Hindistan’da görevli Dr. Ajit Pal Singh Raina, Sinovac’ın yakın zamanda yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmada aşının etkisinin 6 ay içinde azaldığı belirtilirken, iki dozluk aşının vücutta güçlü bir bağışıklık hafızası yarattığı aktarıldı. Dr. Raina’nın Sinovac verilerine göre yaptığı araştırmada, ikinci doz aşıdan 6 ay sonra yapılan üçüncü doz aşının bağışıklık yanıtını 3 ile 5 kat artırdığı kaydedildi.

Dr. Raina, “Üçüncü doz CoronaVac aşısı daha iyi bir bağışıklık koruma tepkisi veriyor. Fakat üçüncü doz aşının zamanlaması çok kritik. Çok erken verilmemeli” dedi.