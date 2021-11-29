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Ünlü markanın ürünlerinde benzen tespit edildi

Ünlü markanın ürünlerinde benzen tespit edildi

ABD merkezli Procter & Gamble şirketinin bazı ürünlerinde benzen tespit edildi. Şirket 18 ürünü geri çağırdı.

Temizlik maddeleri ve kişisel bakım ve hijyen ürünleri konusunda ürünleri bulunan Procter & Gamble şirketi, 'Old Spice' ve 'Secret' ter önleyicileri 'içlerinde algılanan benzen varlığı nedeniyle' geri çağırdı.

Geri çağırılan ürünler, sekizi Old Spice ve son kullanma tarihi Eylül 2023'e kadar olan 10 Secret ürünü dahil olmak üzere toplam 18 ürünü kapsıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen benzen düzeyinin' olumsuz sağlık sonuçlarına neden olmasının beklenmediği' belirtildi.

Etiketler Procter & Gamble ter önleyici deodorant
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