Uzman isimden koronavirüsle ilgili bir iyi bir de kötü haber!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul koronavirüsle ilgili son durum hakkında önemli bilgiler verdi.

Türkiye 2022'ye omicron dalgasıyla girdi. Şubatta rekor seviyeye ulaşan vaka sayıları düşmeye başladı.

Hafta sonu vaka sayıları 13 binlere kadar düştü. Uzmanlar özellikle bu dönemde bireysel korunmanın önemine dikkat çekiyor. Özellikle de aşılı olanlar hastalığı sadece üst solunum yolu olarak geçiriyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Omicron dalgası yurt dışı deneyimlerinden edindiğimiz bilgilerle yaklaşık 2,5-3 ay sürüyordu. Bizim ülkemizde de ocak başı gibi başladığını düşünürsek ve şubatın başı gibi de pik yaptığını düşünürsek evet şu anda bu dalganın sonuna doğru geliyoruz" dedi.

"Nisan ayından itibaren vaka sayısında artış olabilir"

Peki Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde yayılan BA.2 alt varyantı Türkiye'yi etkiler mi?

Ertuğrul, özellikle nisan ayından itibaren BA.2 varyantında hafif artış eğilimi görülebileceğini söyledi.

"Aşı ve kişisel önlemlerle vaka artmaz"

Salgının seyrini bireysel mücadelenin belirleyeceğini aktaran Ertuğrul şunları söyledi:

"Eğer insanlar anımsatma dozlarıyla beraber aşılarını olmaya devam eder ve kendi kişisel korunma önlemlerini almaya devam ederlerse böyle bir artış eğilimi olmayacaktır ama buna dikkat etmez ve tamamıyla koronavirüsü unutur gibi davranırsak o zaman ne yazık ki bir artış eğilimi olacaktır."