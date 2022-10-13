Yeni araştırma! Farklı kanser türlerinde aynı belirtiler var: İşte o türler...

Günümüzde oldukça yaygınlaşan ve tedavisi en çok araştırılan hastalıklarından biri olan kanser, insan vücudunda birçok farklı doku ve organda ortaya çıksa da aynı belirtileri gösterebiliyor.

Kanserin erken dönemde yaşanan belirtileri, ilerleyen dönemdeki belirtilerden çok daha fazla önemsenmektedir. Çünkü kanserde erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Kanser, erken teşhis edildiğinde müdahale etmek tedaviyi oldukça kolaylaştırmaktadır. BMC Palyative Care dergisinde konuya ilişkin yayımlanan araştırma da bunu göstermektedir.

Yapılan araştırmada, palyatif bakım ünitesinde tedavi gören hastalar şiddetli ve yaygın semptomları belirlemek üzere incelendi. Araştırmacılar, burada bulunan ilerlemiş kanserli hastaların semptom şiddetini ölçmek için çalışma yaparak, hastalarda görülen semptomların iyileşmesi ile ilgili faktörleri araştırdılar.

Cancer Research UK'ye göre, palyatif tedavi olarak adlandırılan tedavi türünün temel amacı hastaların yaşadığı semptomları azaltmak ve kişinin hayat kalitesini arttırmaya yöneliktir. Bu tedavi hastanın yaşadığı ağrı ve huzursuzlukların rahatsız edici boyutlarda olduğunda, hastalığın her aşamasında kullanılıyor.

Hayır kurumu, "İlerlemiş kanserde palyatif tedavi, tedavi edilemese bile birinin daha uzun ve daha rahat yaşamasına yardımcı olabilir" dedi.

Bahsedilen çalışma, Ekim 2004 ile Aralık 2009 tarihleri arasında Tayvan'da bir palyatif bakım ünitesinde gerçekleştirildi. Belirti yoğunluğu, "Belirti Bildirim Formu" ile ölçüldü ve sıfırdan dörde kadar bir ölçekte derecelendirildi (hiç, hiçe eşit ve dört, aşırıya eşit).

Alınan önlemler, palyatif bakım ünitesinde birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci günlerde ölçümlendi. Çalışma verileri aynı zamanda, rutin klinik kayıtları ve hastaların demografik verilerini de kapsıyordu.

En yaygın semptomlar belirlendi

Araştırmada, 824 ileri kanser hastası katılımcı arasında ağrı, iştahsızlık ve kabızlık en yaygın ve şiddetli semptomlar olarak belirlendi. Belirlenen semptomlar, hastalığın erken evrelerinde de ortaya çıkabileceği bilgisi büyük önem taşıyor. Katılımcıların yaşının da yaşanan semptomların ciddiyeti üzerinde etkili olduğu belirlendi.

65 yaş ve üstü hastalar, ağrı, uyku bozukluğu, depresyon ve anksiyete ölçeklerinde 65'in altındakilere göre anlamlı derecede daha düşük puanlara sahiptiler. Ayrıca kadın hastalar kusma, iştahsızlık, ödem (şişme), depresyon ve anksiyete ölçeklerinde erkek hastalara göre daha yüksek puanlardaydı.

Farklı tepki ve duyguya sahip olabilirler

İlerlemiş kanser bilgisinin hastaya veya hasta yakınına verildiğinde farklı tepki ve duygular ile karşılaşmak oldukça yaygındır. Bu durumda olan kişiler anlamakta güçlük çekebilir ve şoka girebilir. Hayatından endişe edebilir, korkmuş ve kızgın hissedebilir.

Macmillan Cancer Support'a göre, bu duyguları zamanla yönetmek genellikle daha kolay hale gelir ve kararlar verilmeye, planlar yapılmaya başlanır. Hayır kurumu, "İlerlemiş kanserle uğraşırken çevre, aile ve arkadaşlar önemli bir destek kaynağı olabilir" diyor.

"Aileniz ve arkadaşlarınız, hastalığınız ve tedaviniz hakkında ne kadar konuşmak istediğinizden emin olmayabilir. Bu konuda konuşmanızı bekliyor olabilirler."