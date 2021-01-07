Yüzün Konumunda Çenenin Önemi

Bu yüzden insanlar estetik operasyon amacı ile çene ameliyatı yaptırır. Herkes tarafından rahatlıkla tercih edilen operasyon çene törpüleme ve çene ucu estetiği olarak iki farklı şekilde gerçekleştirir.

Çene Ameliyat Türleri

Prof. Dr. Kemal Uğurlu tarafından çene estetiği dışında ayrıca alt çene ameliyatları da yapılır, bu ameliyatlar genellikle ortodontik tedaviye destek olur ya da ortodontik tedavinin yeterli olmadığı durumlarda yapılır. Çene ameliyatı tercih edilmesinin en büyük nedenleri;

● Çenenin küçük olması

● Çenenin arkada ya da önünde durması

● Çene ucunun küçük olması

● Çene ucunun uzun ya da sivri olmasıdır.

Çene Törpüleme Yöntemi

Çene törpüleme yöntemi genellikle uzun ve geniş çeneleri küçültmek için uygulanır. Ama çenenin uzunluğunun belli bir sınırın altında olmasına dikkat edilir. Şayet çene uzunluğu ısınırım üstünde ise tam olarak memnun kalmayacağı bir görünüme kavuşabilir. Bu yüzden işlem öncesi hastanın çene ve yüz yapısının dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. Çene ameliyatı sonrası hasta kontrolleri düzenli olarak gitmeli ve iyileşme sürecinde yediklerine ve içtiklerine son derece dikkat etmelidir. Eski yaşantıya geri dönüş ancak bir ay sonunda gerçekleşir.

Çene Ucu Ve Alt Çene Ameliyatları

Çene ucu ameliyatları ise genellikle çene ucunun burun ve yüze uyum sağlamasından dolayı yapılır. Çene ameliyatı dişlerin sıralanışı unda ağız kapanışında sorun yaşayan hastalara dolgu, vida, protez ve törpüleme gibi farklı işlemler uygulanır. Uygulanacak bu işlem hastanın çene ve yüz yapısına göre değişir, operasyonları diğer estetik ameliyatlarına göre çok daha fazla dikkat gerektiren ameliyattır. Alt çene ameliyatları ise estetik operasyonlara göre çok daha farklı şekilde gerçekleştirilir. Hastanın problemine göre Prof. Dr. Kemal Uğurlu alt çene ve alt ve üst çene birlikte tedavi edebilir. Bu çene ameliyatı türüne ortodontik tedavinin yetersiz olduğu durumlarda başvurulur. Ameliyat öncesi ortodontik tedavinin yapılması ve dişlerin konumlandırılmış olması gerekir.