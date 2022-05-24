Zerrin Kara: ''Burun Estetiği Pek Çok Kişi için Zorunlu Bir Uygulama!''

Burun estetiğinin pek çok kişi için zorunlu bir uygulama haline geldiğini belirten Zerrin Kara Estetik ve Likya Estetik ve Saç Ekim Kurucusu Zerrin Kara, “Burunda nefes almayı zorlaştıran fonksiyonel bozukluklar bulunabilir. Bu durum, kişinin çok daha rahat bir şekilde nefes almasını engelleyecektir. Bu nedenle bazı kişiler için burun estetiği zorunluluk arz ediyor.” ifadelerinde bulundu.

Burun estetiğinin pek çok kişi için zorunlu bir uygulama haline geldiğini belirten Zerrin Kara Estetik ve Likya Estetik ve Saç Ekim Kurucusu Zerrin Kara, “Burunda nefes almayı zorlaştıran fonksiyonel bozukluklar bulunabilir. Bu durum, kişinin çok daha rahat bir şekilde nefes almasını engelleyecektir. Bu nedenle bazı kişiler için burun estetiği zorunluluk arz ediyor.” ifadelerinde bulundu.

Burunda Nefes Almayı Zorlaştıran Fonksiyonel Bozukluklar Bulunabilir

Burun estetiğinin tercih edilmesinde pek çok etkenin ön plana çıktığını belirten Zerrin Kara, “Genel olarak yaralanmalar sonucunda burun kısmında oluşan estetik bozuklukları düzeltmek için burun estetiğine başvurmak mümkün. Bunun yanı sıra herhangi bir yaralanma olmasa bile kişi, burun yapısını beğenmediği için estetik uygulamaya başvurabilir. Öte yandan burunda nefes almayı zorlaştıran fonksiyonel bozuklukların bulunması da burun estetiğine başvurulmasının nedenleri arasında yer alıyor. Doğru nefes alınamaması, kişinin sağlıklı bir yaşantı sürmesine de olumsuz bir şekilde etkide bulunur. Bu nedenle özellikle burun kısmında fonksiyonel bozukluklar bulunan kişilerde burun estetiği zorunluluk arz ediyor.” sözleriyle burun estetiğine başvurulmasının nedenleri hakkında açıklamada bulundu.

Burun Estetiği Yaptırmak İsteyenlerin Süreçle İlgili Bilgi Sahibi Olması Önemli

Burun estetiğinde süreçle ilgili bilgilendirmede bulunan Zerrin Kara, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Burun estetiği pek çok kişi için zorlu bir cerrahi uygulama. Fakat süreci iyi bilmek çok önemli. Eğer alanında uzman ve bilgi birikimi yüksek hekimler tarafından yapılıyorsa uygulama sonrasında çok büyük sorunların meydana gelmeyeceğini öngörüyoruz. Tabi hastanın cerrahi uygulama sonrasında, iyileşme sürecinin sorunsuz geçmesini sağlayan adımlar atması da çok önemli. Burun ameliyatı sonrasında hasta, hekimin belirttiği hususlara dikkat ederse eğer, 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde normal yaşantısına dönüş sağlayabilecektir. Burun estetiği ameliyatı her mevsim yapılabilse de alerjik yapısı bulunan kişilerde sonbahar aylarının çok daha ideal olduğunu söylemek mümkün. Burun estetiği başta olmak üzere bütün estetik uygulamalarda en önemli nokta, hastanın hekim ile şeffaf bir iletişim kuruyor olmasıdır. Böylelikle uygulama sonrasında çok daha sorunsuz bir süreç meydana gelebilir.”