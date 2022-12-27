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Ahmet Çakar'ın ''ölüm'' paylaşımı Twitter'ı karıştırdı

Ahmet Çakar'ın ''ölüm'' paylaşımı Twitter'ı karıştırdı
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Twitter üzerinden genç spor muhabiri Salim Manav’ın öldüğünü iddia eden spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ortalığı karıştırdı.

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. 

Genç spor muhabiri Salim Manav’ın öldüğünü iddia eden Çakar, herkesi şok etti. 

Twitter hesabından, “Salim Manav hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun” diye yazdı. 

Çakar’ın bu sözlerinin ardından spor muhabirleri de ayağa kalktı. 

Ortalığı karıştıran paylaşımın ardından Salim Manav, “Arkadaşlar ne ölmesi spordan çıktım. Hafta sonunda rahatsızlandım ancak şu anda gayet iyiyim” açıklamasını yapmak zorunda kaldı.

Ahmet Çakar'ın "öldü" dediği Salim Manav Tweet attı

Etiketler ahmet çakar salim manav ölüm tweet taietter
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