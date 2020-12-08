Ali Koç’tan sert sözler: ''Derbide hakem maçı katletti''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarının hakem yönetimine dair sert tepki gösterdi ve MHK ile TFF’ye çağrıda bulundu.

İŞTE KOÇ’UN AÇIKLAMALARI:

“Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Gerek limitler, gerek FFP… Güzel bir yaz dönemi geçirdik. Transferde olumlu işler çıkardık. Önemli olan sahadaki performans tabii.”

“Mümkün olduğu kadar polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada bizim dışımızda gelişen hadiseler bizi çekiyor. Bu sene bu işler biraz erken başladı.”

‘HAKEM KRİZİ VAR’

“Kazandığımız maçlar da dahil olmak üzere hakem kararlarında bir standartsızlık var. Bu sadece Fenerbahçe’ye özel bir durum da değil. Antalyaspor, Sivasspor gibi kulüplerimiz de ciddi serzeniş içindeler. Türkiye’de bir hakem krizi var ve bu sezona has bir durum değil.”

“Özellikle odağında Fenerbahçe’nin olduğu hakem krizlerinden Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Hakemlik çok zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Bazı hakem hataları ve bazı kasıtlı hareketler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor.” Türkiye’de şampiyonluklar saha içinde kazanılmıyor olgusu yerleşmiş durumda. Bu olguyu tüm futbol paydaşları olarak değiştirmeliyiz.”

‘7 HAFTA 3 PUAN ALABİLDİK’

“Geçen sezon 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık sonra 7 haftada 21 puanın sadece 3’ünü alabildik. O dönem doğranıyorduk.” Artık hiçbir şey gizli kalmıyor, her şey ortada. Açıklasınlar, hakemin notunu açıklasınlar. Bir hafta mı maç almayacak, bu hakem ne olacak? Genç hakemlerin atanmasını, yeni isimlerin çıkmasını istiyoruz. Hakemlik camiasında değişik hesaplar olduğunu söylüyorlar.”

Bilmek istiyorum, açıklasınlar! Sizin futbolcunuz, hakeme hakaret etti ve bu yüzden kırmızı kart gördü desinler! Bu hakem (Ali Palabıyık) ne olacak? Bir hafta mı maç almayacak?”

‘HAKEM, MAÇI KATLETTİ’

“Geçen hafta (Beşiktaş) maçımıza bir hakem atandı, maçı katletti. Bizden de oyuncu atılmalıydı, Josef de atılmalıydı. Josef’e kırmızı vermeyecek ya da VAR’a çağırmayacak hakem bu işi yapmamalı”

“Josef’i tanırım. İyi bir insandır. Kötü niyetli olduğunu düşünmek istemiyorum ancak karate literatürüne girecek şekilde topa müdahalede bulunmaya çalıştı. Buna kırmızı vermeyecek orta hakem yoktur.”

“TFF Başkanı, MHK Başkanı ve ilgili arkadaşlarına sormak istiyorum; Ortada bir kriz var mı, yok mu? Etrafta dolaşan dedikodular, iddialar, şikayetçi takım sayısı… TFF ve MHK neden konuşmuyor? Sorun yok, problem yok deniyorsa biz de Fenerbahçe olarak yolumuzu çizeceğiz”

‘AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİNİN ÖNÜNE GEÇİN’

“Maçlarda iki gözlemci olsun. İkisi de formu doldursun. Buradan çıkacak rakam, hakemin notu olsun ve bunlar şeffaf bir şekilde açıklansın. Bunların açıklanmaması için hiçbir neden olamaz. Ahbap çavuş ilişkisinin önüne geçin. Hakem atamaları nasıl yapılıyor bilmiyorum ama doğru yapılmadığını çok iyi biliyorum… MHK, her hafta hakemleri Milli Piyango çekilişi gibi televizyon ekranları önünde kura çeksinler. Bu böyle gitmez.”

‘AHMET ÇAKAR’I ÇAĞIRIN SORUN’

“Bu sene iki tane algıyla başladık. Rıdvan Dilmen sezonu biri, diğeri de Fenerbahçe şampiyon olacak. Bu algıyı yaratanlar, her sene sistematik şekilde çalışıyorlar. Hakemleri de etki altına alıyorlar.”

“Ahmet Çakar’ın iddialarının aslı astarı var mı bilmiyorum. Kaynak konusunda bir sıkıntısı olmadığını anlıyorum. Nedir, kimdir, sana bu nereden geldi diye çağırın sorun. Türk futboluna hasar veren bir iddiadır, doğruysa üstüne gidin.”

‘YABANCI HAKEMİ AYIPLARIM AMA MECBURUZ’

“Yabancı hakem gelmesini bir Türk vatandaşı olarak ayıplarım ama mecburuz. Doğru şekilde maç yönetmek için insan kaynağı yaratmıyorsak bu bizim ayıbımızdır. İnsan kaynağı var ama sistem ve dengeler yanlış. 80 milyonluk ülkede maçları adil yönetecek hakemler çıkaramıyorsak bu bizim ayıbımız. Ama ihtiyaç var mı, şu anda var.”

‘TUZAĞA DÜŞMEYİN’

“Biz bu sene çok daha kuvvetliyiz. Bu yüzden bu sene, bu işler daha erken başladı. Taraftarlara seslendim, bu tuzağa düşmeyin ve kulak vermeyin diye. Görüyorum ki en ufak tökezlemede taraftarımız hassasiyet gösteriyor. Bu tuzağa düşmeyin, kimin şampiyon olacağı son maçlarda belli olur.”

“Bardağı yarı dolu görürsek puanımız iyi ama daha iyi olabilirdi, olmalıydı. Deplasmanda harika ama iç saha sorununu çözmek zorundayız. Şampiyonluk adayları içinde en çok gol yiyen takımlardan biriyiz, bunu adreslememiz lazım”

MESUT ÖZİL İDDİALARI

“Mesut Özil çok iyi Fenerbahçelidir! Fenerbahçe’nin Özil’i transferinin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya”