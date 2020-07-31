Bakanlığın tartışılan ''vaka'' kararıyla ilgili dikkat çeken iddia

Birgün gazetesinden MEral Danyıldız'ın haberine göre Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bakanlığın verileri uluslararası standartlara göre açıklamadığına dikkat çekti:

“Yoğun bakımdaki hasta sayısını vermek istemiyorlar. Çünkü biz bunlara bakarak çıkarımlarda bulunabiliyorduk. Aktif hasta sayısını yoğun bakımdaki hasta sayısına bölüyorduk. Dünyada yüzde 1,5 civarındayken Türkiye’de yüzde 10’un üzerinde olduğunu üç dört gündür açıklıyorduk. TTB açıkladıktan sonra Sağlık Bakanlığı bu verileri ortadan yok etti.”

HASTA ARTIŞI İNANILMAZ BOYUTTA

‘Normalleşme’ adımları nedeniyle salgının bastırılamadığına dikkat çeken Prof. Dr. Adıyaman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahadan gelen geri bildirimler de Sağlık Bakanlığı açıklamalarının üstünde bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Sağlık Bakanı İstanbul için Türkiye’nin Vuhan’ı demişti. Ancak Diyarbakır, Urfa gibi illerde inanılmaz bir hasta artışı var.”

TTB Başkanı, sözlerini şöyle noktaladı: “Ankara’da yoğun bakımlar dolmuş durumda. Artık özel hastaneler yoğun bakımda Covid-19’lu hastaları yatırmıyor. Kamu ve şehir hastanelerinde aşırı derecede hasta var. Bazıları dışarda bekletiliyor. Yoğun bakımda yer olmadığı için, anca hasta kaybı olduğunda yatabiliyorlar. Baktığımızda hızla bir artış var, ilk anlara geri dönmeye başladık. Amaç sağlık sisteminin bunla baş edebilmesini sağlamak. Sistemimiz bunu kaldırmayabilir. Dolayısıyla bu iki parametrenin kaldırılmasının hiçbir anlamı yok. Yapılan tablo değişikliği yanıltıcı, halkı yanlış bilgilendiriyor.”

Öte CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, koronavirüs tablosundaki değişikliğe tepki gösterdi: “Gerçekleri gizleyemezsiniz. Sadece yüzde 40 doğruluğu olan testlerle virüsü yaydınız. Pandemiyi de yanlış yönettiniz.”