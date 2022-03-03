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  4. Basketbol maçlarında HES kodu şartı kalktı mı? TBF'den açıklama geldi

Basketbol maçlarında HES kodu şartı kalktı mı? TBF'den açıklama geldi

Basketbol maçlarında HES kodu şartı kalktı mı? TBF'den açıklama geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), tüm karşılaşmalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacağını açıkladı.

TBF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Korona virüs Bilim Kurulu’nun 2 Mart Çarşamba günü düzenlediği toplantı, Sağlık Bakanımızın açıklamaları ve Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda aldığı karar ile tüm müsabakalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacaktır" denildi.

TFF'den spor müsabakaları için yeni HES kodu kararıTFF'den spor müsabakaları için yeni HES kodu kararıSpor

 

Etiketler basketbol maçı hes kodu
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