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Beşiktaş'ta 4 isimle yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta 4 isimle yollar ayrıldı
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Beşiktaş, 4 oyuncusu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş yöneticilerinden Özkan Arseven, 4 oyuncuyla yolların ayrılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen basketbol icra kurulu başkanı Özkan Arseven, Jovana Nogic ile Li Yueru'nun siyah-beyazlı ekipten ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Arseven, Nogic'in Rusya ekibi Ekaterinburg ile anlaştığını, Li'nin ise ülkesi Çin'de oynama kararı aldığını belirtti. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Kristina Topuzovic ve Tijana Krivacevic ile de yollarını ayırdıklarını aktaran Arseven, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrılan sporcuların yerini daha güçlü bir kadro yapısıyla dolduracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın önümüzdeki sezon ligde ve Avrupa'da kupa hedefinin olduğu bilinciyle çalışmalara hemen başlıyoruz. Tüm sporculara emekleri için teşekkür ediyorum."

Etiketler Beşiktaş basketbol takım
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