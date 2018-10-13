Potadaki derbide zerbide zafer Beşiktaş'ın !

Beşiktaş, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona Galatasaray'ı yenerek derbi galibiyeti ile başladı.

Karşılaşma oldukça çekişmeli başladı ve ilk çeyreği Galatasaray 22-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de dengeler fazla bozulmadı ama üstünlük el değiştirdi ve soyunma odasına Beşiktaş, 48-46 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açmaya başlayan siyah beyazlılar son bölüme 10 sayılık avantajla, 71-61 önde girdi. Son çeyrekte de hücumda daha üstün gözüken Beşiktaş, karşılaşmayı 91-77 kazandı.