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  5. 13 Ekim 2018 17:50

Potadaki derbide zerbide zafer Beşiktaş'ın !

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 91-77 mağlup etti.

Potadaki derbide zerbide zafer Beşiktaş'ın !
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Beşiktaş, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona Galatasaray'ı yenerek derbi galibiyeti ile başladı.

Karşılaşma oldukça çekişmeli başladı ve ilk çeyreği Galatasaray 22-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de dengeler fazla bozulmadı ama üstünlük el değiştirdi ve soyunma odasına Beşiktaş, 48-46 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açmaya başlayan siyah beyazlılar son bölüme 10 sayılık avantajla, 71-61 önde girdi. Son çeyrekte de hücumda daha üstün gözüken Beşiktaş, karşılaşmayı 91-77 kazandı.

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