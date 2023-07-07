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Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu

Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu
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NBA'de 2017’den beri Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, San Antonio Spurs'e transfer oldu.

Cleveland Cavaliers, Spurs ve Miami Heat'in dahil olduğu üç takımlı takasla gerçekleşen transferin ardından 2026 ikinci tur draft hakkını elde eden Heat, Max Strus'ı Cavaliers'a gönderdi. Spurs ise Cleveland Cavaliers'tan Cedi Osman, Lamar Stevens ve 2030 ikinci tur draft hakkını elde etti.

Cleveland Cavaliers formasını 2017 yılında sırtına geçiren Cedi Osman, 404 maça çıkarken ortalama 23.6 dakika süre aldı. Cedi, Cavaliers kariyerinde 9.7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.

DHA

Etiketler cedi osman NBA San Antonio Spurs
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