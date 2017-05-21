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  5. 21 Mayıs 2017 22:03

CSKA Moskova Euroleague'i üçüncü bitirdi !

Geçen sezonun şampiyonu CSKA Moskova, Eurleague üçüncülük maçında Real Madrid'i 90-74 mağlup etti.

CSKA Moskova Euroleague'i üçüncü bitirdi !
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THY Euroleague Final-Four'da üçüncülük maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i 90-74 mağlup eden Rus ekibi CSKA Moskova, sezonu üçüncü tamamladı.

Normal sezonu 22 galibiyet, 8 mağlubiyetle tamamlayan CSKA Moskova ekibi, play-offlarda İspanyol ekibi Baskonia ile eşleşti. Rus ekibi, ev sahibi olduğu seriyi 3-0 ile geçti. İstanbul'da düzenlenen Final-Four'da Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan CSKA Moskova, parkeden 82-78'lik skorla mağlup ayrıldı. Üçüncülük maçında Real Madrid'i 90-74’lük mağlup eden Rus ekibi, 2016-2017 sezonunu üçüncü olarak bitirdi.

TARİHİNDE 6. KEZ 3’ÜNCÜ OLDULAR

CSKA Moskova, Real Madrid'i yenerek THY Euroleague tarihinde 6. kez üçüncü olmayı başardı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen THY Euroleague Final-Four'da mücadele eden Rus ekibi CSKA Moskova, Real Madrid'i mağlup ederek sezonu üçüncü tamamladı. Moskova ekibi, 1988 yılından beri Euroleague adı altında yapılan organizasyondan bu seneki Final-Four ile birlikte üst üste 6, toplamda da ise 16. Kez yer aldı. Rus ekibi, 1995-1996, 2003-2004, 2009-2010, 2012-2013, 2014-2015 sezonlarından sonra 6. kez de sezonu üçüncü olarak tamamladı.

CSKA Moskova, geçtiğimiz sezon Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Final-Four'da finalde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olmuştu.

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