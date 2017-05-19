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  5. 19 Mayıs 2017 22:25

Dimitris Itoudis’i sinirlendiren soru

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos’un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, “Bizden daha çok savaştılar. Hücumda durdular ve ritmimizi bozdular” dedi.

Dimitris Itoudis’i sinirlendiren soru
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CSKA Moskova, THY Euroleague Final-Four'da mücadele ettiği Olympiakos'a 82-78'lik skorla mağlup oldu ve elendi. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, “Olympiakos'u tebrik ederim. Yarı finalde bir bakıma finaldir. İyi ve kötü yanlarımız oldu. Takım olarak iyi şeyleri sürdüremedik. Son çeyrekte Olympiakos geri gelip, iyi işler çıkardı. Maç iki takıma da çok yakındı. Analiz ile ilgili çok şey söylenir ama bizim için zor bir an. Ne yazık ki finale kalamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Kendimize inanmaya devam edeceğiz. Olympiakos çok iyi bir takım. Burada herkesin şansı var. Bizden daha çok savaştılar. Hücumda durdular ve ritmimizi bozdular” şeklinde konuştu.

Oyun planınız var mı şeklindeki soruya Itoudis, “Gerçekten bunu mu soruyorsunuz?” diyerek sinirlendi.

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