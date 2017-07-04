Euroleague Kadınlar'da gruplar belli oldu

EuroLeague Kadınlar'da 2017-2018 sezonu kura çekimi yapıldı.

Almayanın Münih kentinde düzenlenen kura çekiminde, turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin grupları belli oldu.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Kura çekimi sonucu Galatasaray A Grubu'nda, Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi ise B Grubu'nda yer aldı. Gruplarda ilk 4 sırada yer alan takımlar, üst tura yükselecek.

EuroLeague Kadınlar'da 11 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesi gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Galatasaray, Castors Braine (Belçika), USK Prag (Çekya), Sopron Basket (Macaristan), ESBVA-LM, Bourges Basket (Fransa), Dinamo Kursk (Rusya), Elemelerden gelecek takım

B Grubu: Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi, Wisla Can-Pack (Polonya), Famila Schio (İtalya), CB Avenida (İspanya), Nadezhda, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Elemelerden gelecek takım