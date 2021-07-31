Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe Kulübünün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Aleksandar Dordevic olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübünün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Aleksandar Dordevic olduğunu açıkladı.
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