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Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe Kulübünün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Aleksandar Dordevic olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Aleksandar Dordevic olduğunu açıkladı.

Etiketler fenerbahçe fenerbahçe beko yeni hoca
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