Fenerbahçe üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
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Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) finalinde Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
FIBA EuroLeague final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ile Villeneuve d'Ascq LM karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Alagöz 106-73 kazanarak üst üste ve toplamda ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Fenerbahçe Alagöz, EuroLeague finallerinde 100 sayı barajını aşan ilk takım olarak da tarihe geçti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Viola Györgyi (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe: Meesseman 22, Anderson 7, Mlic 16, Mcbride 17, Collier 33, Alperi Onar 2, Badiane 4, Laksa, Sevgi Uzun 3, Idıl Sacalır, Tilbe Şenyürek 2, Lekovic
Başantrenör: Valerie Garnier
Villeneuve d'Asvq LM: Zellous 17, Smalls 12, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Gueye 3, Heriaud, Mununga, Mbaka 6, Abraham
Başantrenör: Rachid Meziane
1. Periyot: 28-27 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 58-45 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 77-61 (Fenerbahçe lehine)
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