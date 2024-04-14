  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Fenerbahçe üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu

Fenerbahçe üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu

Fenerbahçe üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Güncelleme:

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) finalinde Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

FIBA EuroLeague final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ile Villeneuve d'Ascq LM karşı karşıya geldi. 

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Alagöz 106-73 kazanarak üst üste ve toplamda ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. 

Fenerbahçe Alagöz, EuroLeague finallerinde 100 sayı barajını aşan ilk takım olarak da tarihe geçti. 

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Viola Györgyi (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe: Meesseman 22, Anderson 7, Mlic 16, Mcbride 17, Collier 33, Alperi Onar 2, Badiane 4, Laksa, Sevgi Uzun 3, Idıl Sacalır, Tilbe Şenyürek 2, Lekovic
Başantrenör: Valerie Garnier
Villeneuve d'Asvq LM: Zellous 17, Smalls 12, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Gueye 3, Heriaud, Mununga, Mbaka 6, Abraham
Başantrenör: Rachid Meziane
1. Periyot: 28-27 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 58-45 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 77-61 (Fenerbahçe lehine)

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Avrupa Avrupa Şampiyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor İstanbul’da havalimanı ve otogarda dönüş yoğunluğu İstanbul’da havalimanı ve otogarda dönüş yoğunluğu Atış poligonunda kripto para intiharı Atış poligonunda kripto para intiharı Orta Doğu yangın yeri: Birçok ülke hava sahasını kapattı Orta Doğu yangın yeri: Birçok ülke hava sahasını kapattı Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü İran İsrail'e yaklaşık 290 füze ve İHA ile saldırdı İran İsrail'e yaklaşık 290 füze ve İHA ile saldırdı İran, İsrail'e böyle saldırdı: Kamikaze dronelar sürü halinde... İran, İsrail'e böyle saldırdı: Kamikaze dronelar sürü halinde... Kepez Belediye Başkanı tutuklandı Kepez Belediye Başkanı tutuklandı Altın uçtu, Bitcoin düştü: İşte İran saldırıları sonrası piyasalarda son durum Altın uçtu, Bitcoin düştü: İşte İran saldırıları sonrası piyasalarda son durum