Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha maç yapacak

Kıran kırana geçen ve Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanan futbol maçı ardından ezeli rakipler basketbolda da karşı karşıya gelecek.

Kıran kırana geçen ve Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanan futbol maçı ardından taraftarlar, basketbol rövanşı için tribünleri dolduracak.

Basketbol Süper Lig heyecanı devler arasında devam ediyor. Anadolu Efes ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko evinde Galatasaray Nef'i ağırlayacak. Galatasaray Avrupa Ligi için mücadele verirken Fenerbahçe, Anadolu Efes yarışında öne geçmek için savaşacak.

Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basket maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı karşılaşması 11 Nisan 2022 (bugün) oynanacak.

Heyecanlı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

FB-GS basketbol maçı Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.