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Final serisinin ilk maçı nefes kesti: Kazanan Fenerbahçe

Final serisinin ilk maçı nefes kesti: Kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 85-76 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 85-76 galibiyetle ayrılarak seride 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

İLK ÇEYREK ANADOLU EFES'İN
Karşılaşmaya hızlı başlayan ve baskılı oyunuyla rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic ve Vesely'nin basketleriyle 5-0 öne geçti. Molaya giden konuk takım, dönüşte Buğrahan Tuncer ve Singleton'ın sayılarıyla oyunu domine ederek 11-7 üstünlüğü yakaladı. Son 36 saniyesine 18-18 beraberlikle girilen ilk çeyreği Anadolu Efes, Dunston'ın basketiyle 20-18 önde tamamladı.

 FENERBAHÇE GERİ DÖNÜYOR
İkinci çeyreğin hemen başında De Colo ve Metecan Birsen ile seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, yeniden skor üstünlüğünü ele geçirdi: 24-20. Etkili savunmasıyla 15. dakikaya kadar rakibine sadece iki sayı şansı veren ev sahibi ekip, farkı 7 sayıya (29-22) çıkardı. Fenerbahçe Beko'nun 37-30 üstünlüğüyle girilen son iki dakikalık bölümde, Larkin, Singleton ve Bryant ile 7 sayı bulan Anadolu Efes, skora dengeyi getirirken, iki takım soyunma odasına 37-37 eşitlikle gitti.

TARAFTARININ DESTEĞİNİ ARKASINA ALAN FENERBAHÇE, ANADOLU EFES'İ DEVİRDİ
Fenerbahçe Beko, Vesely ve Henry'nin etkili oyunuyla 25. dakikayı 47-41 önde geçti. Beabois'in üç sayılık basketlerine Booker ile yanıt veren ve 28. dakikada farkı 10 sayıya kadar (59-49) çıkaran sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 59-53 skor üstünlüğüyle girdi. Seyircisinin coşkulu desteğini arkasına alan ve 34. dakika içinde farkı 11 sayıya (72-61) kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, kalan bölümde oyunu tamamen domine ederek salondan 85-76 galip ayrıldı. Seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Etiketler fenerbahçe anadolu efes
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