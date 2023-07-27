Galatasaray Beşiktaş'ın yıldızını transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı 23 yaşındaki Yağmur Kübra Taşar’ı transfer etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, son olarak Beşiktaş’ta forma giyen 23 yaşındaki Yağmur Kübra Taşar’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring’de kadro yapılanması sürüyor. Takımımız yerli oyuncu kadrosunu Yağmur Kübra Taşar’ı ekleyerek güçlenmeye devam etti. Basketbol kariyerine Galatasaray’da başlayan 173 cm boyundaki 1999 doğumlu oyuncumuz Yağmur Kübra Taşar’a evine hoş geldin diyor, başarılarla dolu Galatasaraylı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.