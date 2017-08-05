Genç basketbolcuya tekme tokat dayak !

Barda çıkardığı olay nedeniyle tutuklanan Dayton Üniversitesi basketbolcusu Sam Miller, tutuklu kaldığı hapishane hücresinde de rahat durmayınca başı beladan kurtulmadı.

İngiltere’de Dayton Üniversitesi’nin basketbolcusu Sam Miller, geçtiğimiz cumartesi bir barda çıkardığı olay nedeniyle tutuklandı. Tutuklu bulunduğu hapishane hücresinde, başka bir suçluya saldıran 20 yaşındaki basketbolcu, yediği yumrukla yere yığıldı.

Geçen hafta cumartesi günü gece saat 01.20 ‘de Beavercreek’te bulunan bir bara giden polis ekipleri, alkol sınırını aşan 20 yaşındaki basketbolcuyu masadaki şişeleri kırdığı ve kadın barmene saldırdığı gerekçesiyle tutukladı.

Götürüldüğü hapishanenin hücresinde, başka bir mahkumla birlikte tutulan Miller, tuvaletini yaptıktan sonra yanında bulunan mahkuma saldırdı. Ancak kendisine saldıran Miller’a karşılık veren mahkum, genç basketbolcuyu sert yumruklarla yere devirdi.

Hücredeki kamera görüntülerine yansıyan kavga, İngiltere’de ses getirirken olay sonrası polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği görülüyor.



Sözcü