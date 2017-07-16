Basketbolda milli mesai başlıyor

Türkiye'nin ilk turda D Grubu ve ardından da final etabı maçlarına ev sahipliği yapacağı organizasyon öncesi milliler, çalışmalarına yarından itibaren start verecek.

Başantrenörlüğünü Ufuk Sarıca'nın yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası finallerine kadar olan süreçte yoğun bir hazırlık programı bekliyor.

Hazırlık programı

İlk antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapacak Milli Takım, 23 Temmuz Pazar günü kamp çalışmaları için İtalya'nın Bormio kentine gidecek ve burada 3 Ağustos Perşembe günü İsviçre ile bir hazırlık müsabakası oynayacak.

Kamp çalışmalarının ardından 5 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a dönecek A Milli Takım, 10 Ağustos Perşembe günü bir kez daha İtalya'ya giderek bir hazırlık turnuvasına katılacak. Milliler, turnuvada İtalya, Finlandiya ve Nijerya ile karşılaşacak.

A Milli Takım, İtalya'daki turnuvanın ardından Çekya'ya giderek, 16 Ağustos Çarşamba günü bu ülke milli takımı ile hazırlık müsabakası yapacak. Bu maçın hemen sonrası İstanbul'a dönecek milliler, 18 Ağustos'ta özel turnuva için İsrail'e geçecek.

İsrail'den 21 Ağustos Pazartesi günü dönecek A Milli Takım, son hazırlık maçlarını İstanbul'da 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna, 26 Ağustos Cumartesi günü de Karadağ ile yapacak.

Aday kadro

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen sporcular şunlar:

Cedi Osman, Doğuş Balbay, Can Maxim Mutaf, Furkan Korkmaz, Tolga Geçim, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Mehmet Yağmur, Furkan Aldemir, Okben Ulubay, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Berk İbrahim Uğurlu, Egehan Arna, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Ege Arar, Metecan Birsen, Metin Türen, Emircan Koşut, Ersan İlyasova, Ömer Aşık, Ömer Faruk Yurtseven, Semih Erden.

D Grubu ve final etabı maçları İstanbul'da

Grup etabı maçları Türkiye ile birlikte 4 farklı ülkede yapılacak 2017 Avrupa Şampiyonası'nın final etabı ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonada A Grubu maçlarına Finlandiya, B Grubu'na İsrail, C Grubu'na Romanya ve D Grubu'na da Türkiye ev sahipliği yapacak.

A Milli Basketbol Takımı, İngiltere, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile birlikte yer aldığı D Grubu maçlarını Ülker Sports Arena'da oynayacak.

Şampiyonanın final etabı maçlarına ise Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin maç programı

Millilerin D Grubu'ndaki maçlarının programı şöyle:

1 Eylül Cuma: 21.00 Türkiye-Rusya

2 Eylül Cumartesi: 21.00 İngiltere-Türkiye

4 Eylül Pazartesi: 21.00 Sırbistan-Türkiye

5 Eylül Salı: 21.00 Türkiye-Belçika

7 Eylül Perşembe: 20.45 Letonya-Türkiye