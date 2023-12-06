NBA Sezon İçi Turnuvası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sezon İçi Turnuvası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

NBA'de Sezon İçi Turnuvası heyecanı, önceki gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynanan Sezon İçi Turnuvası çeyrek finalinde New York Knicks'i 146-122 mağlup etti.

ANTETOKOUNMPO'DAN DOUBLE-DOUBLE

Bu galibiyetle Bucks, Sezon İçi Turnuvası yarı finallerinde Indiana Pacers'ın rakibi olmaya hak kazandı.

Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 10 asist, 8 ribaund ve 3 top çalmayla Bucks'ın en etkili oyuncusuydu. Damian Lillard 28 sayı, 7 asist ve 3 ribaundla oynarken, Khris Middleton 14 sayı, 7 asist ve 4 ribaundla, Malik Beasley 18 sayı ve 3 ribaundla, Bobby Portis ise benchten 13 sayı, 4 ribaund ve 2 blokla maçı tamamladı.

Julius Randle, Knicks'e 41 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle liderlik etse de çabaları yeterli olmadı. Jalen Brunson 24 sayı, 6 asist ve 3 ribaundla oynarken, RJ Barrett 23 sayı ve 8 ribaundla oynadı. Josh Hart ise 11 sayıyla benchten çift haneli skor üreten tek Knicks oyuncusu oldu.

LEBRON JAMES'TEN 31 SAYI

Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da oynanan Sezon İçi Turnuvası çeyrek finalinde Phoenix Suns'ı 106-103 yendi.

Lakers bu galibiyetle, Sezon İçi Turnuvası yarı finallerinde New Orleans Pelicans'ın rakibi olacak.

LeBron James 31 sayı, 8 ribaund, 11 asist ve 5 top çalma performansıyla Lakers'ın en skorer ismiydi. Anthony Davis 27 sayı, 15 ribaund ve 2 blokla oynadı. Austin Reaves ise 20 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.

Suns cephesinde son saniyede maçı kazandırabilecek şutunda isabet bulamamış olan Kevin Durant ise, maçı 31 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle tamamladı. Devin Booker 21 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle oynarken, Grayson Allen 21 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.