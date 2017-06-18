En çok kazanan Lebron James

30 ekibin mücadele ettiği NBA’de bu yıl ilk kez takımların toplam değeri 40 milyar dolar'ı aştı. Kulüplerin toplam geliri de 5.8 milyar dolara yükseldi.

Bu sezon ligi 12. sırada tamamlayan New York Knicks, 376 milyon dolarla en çok kazanan takım oldu. Doğu ekibi ayrıca, 3.3 milyar dolar ile NBA’in en değerli takımı unvanını da aldı.

8 takım 200 milyon dolardan fazla gelir sağlarken, 2 takım ise 1 milyar dolarlık değerin altında kaldı. En pahalı basketbolcular ise Cleveland Cavaliers'da.

Yıldızlarına toplam 128 milyon dolar ödeme yapan kulüp, gelirde ise 223 milyon dolarla 11’inci sırada kaldı. 30.9 milyon dolar kazanan LeBron James, en çok kazanan NBA oyuncusu oldu.

Bu yıl oyuncularına 111 milyon dolar ödeyen Golden State Warriors, bu kategoride 5’inci sırada kendine yer buldu. Sezonu şampiyon tamamlayan batı ekibi, 2.6 milyar dolarlık değeriyle ise NBA’de 3’üncü sırada.

Son şampiyon, 2012 yılında 139 milyon dolar olan gelirini, 305 milyon dolar'a yükseltmeyi başardı. NBA’in Amerikan ekonomisine yıllık yaptığı katkı ise 10 milyar dolar olarak açıklandı...