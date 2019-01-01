Golden State Warriors farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Phoenix Suns'ı, yıldız oyuncularının skorer performansının yardımıyla 132-109 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde son şampiyon Warriors, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Phoenix Suns'ı 132-109 yenerek, sezonun 25. galibiyetine ulaştı.

Warriors'ta all-star oyunculardan Stephen Curry 34 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Kevin Durant 25 sayı, Klay Thompson ise 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu sezon 29. kez kaybederek konferansında son sırada kalmaya devam eden Suns'ta, DeAndre Ayton 25 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, T. J. Warren 24, Devin Booker 20 sayılık performans sergiledi.

Harden, Rockets'ı taşıdı

Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 113-101 yendi. Sezonun 21. galibiyetini elde eden Rockets'ta all-star Harden 43 sayı, 13 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Clint Capela 19 sayı ve 13 ribaunt, Gerald Green 18, Danuel House ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 18'de eşitlenen Grizzlies'ta Kyle Anderson 20, Mike Conley 19, JaMychal Green 17 sayı, Marc Gasol da 14 sayı ve 12 ribauntla oynadı. NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 116-108

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 125-100

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 113-101

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 120-111

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 123-114

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 122-102

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 109-132

