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  5. 14 Aralık 2018 11:20

Houston Rockets 126 - 111 Los Angeles Lakers

NBA'de Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 126-111 yendi. James Harden 50 sayıyla yıldızlaştı.

Houston Rockets 126 - 111 Los Angeles Lakers
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James Harden'ın 50 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers karşısında salondan 126-111'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte, Clint Capela 16 sayı, 14 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.

LeBron James'in 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ürettiği Lakers'ta ise Kyle Kuzma 24 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.

SONUÇLAR
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 126-111
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 125-87
Orlando Magic-Chicago Bulls: 97-91
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 99-89

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