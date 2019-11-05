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  5. 05 Kasım 2019 22:09

NBA'de 25 maçlık doping cezası!

NBA yönetimi, yasaklı madde kullandığı tespit edilen Atlanta Hawks'un forvet oyuncusu Collins'e 25 maç men cezası verdi

NBA'de 25 maçlık doping cezası!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen John Collins, doping yaptığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, test sonucu vücudunda "Peptide-2" isimli büyüme hormonuna rastlanan Collins, 25 maçlık ceza süresi boyunca maaş da alamayacak.

17 sayı ve 8,8 ribaunt ortalamaları bulunan 22 yaşındaki Collins, bu sezon 25 karşılaşma ceza verilen 3. oyuncu oldu.

Brooklyn Nets'ten Wilson Chandler ve Phoenix Suns'tan Deandre Ayton'ın da doping testi sonucu pozitif çıkmıştı.

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Basketbol , NBA , doping , Atlanta Hawks , John Collins
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